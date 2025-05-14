Günahlar kara leke

ŞİİR

İşlediğin her günah kalpte bir kara leke, Tövbeyle silip atın yoksa büyük tehlike. Küçük küçük günahlar çoğalır günden güne, Günaha alıştıkça vazgeçmek zordur yine. Günahlar çoğaldıkça açılır küfre kapı, Küçücük bir şüphenin pek çok büyüktür çapı. İmanda şüphe ise yakîn ifade eder, Cenab-ı Hak korusun imanın çıkıp gider. Taklidî iman ise korumasız bir iman, Fenden gelen şüpheyi izale etmez inan. İman zayıflar ise günahlar hücum eder, Zevk ü sefa peşinde kendini eder heder. Tahkikî iman ise hem akıl hem de kalbe, Letaife ve hisse, tamamıyla yerleşse. Daha hiçbir vesvese, şeytan verse desise, İmanı selbedemez imanın sağlam ise. Risale-i Nurlarla imanı tahkikî eyle, Can boğaza gelince iman geliyor dile. Münker Nekir gelince Nurlar imdada gelir, Kabrin Cennet bahçesi olup makberin genişlenir. MEHMED KOVANCI

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