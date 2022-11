ŞİİR - MEHMET KOVANCI

Demokratlar hassas her zaman her an.

Camide, kışlada siyaset aman.

Adliye, mektepte siyaset yaman.

Siyasetten uzak olsun her zaman.

Mahkemeye girse elbet siyaset.

Hâkimlerde kalmaz gerçek adalet.

Hukuk zarar görür gelir adavet.

Hakta olmalıdır hakiki kuvvet.

Camide siyaset zarardır dine.

Dini alet etse siyasetine.

Müslüman zararda elbette yine.

Zarar verir elbet ibadetine.

Mektebe siyaset girerse eğer.

İlim ve irfanda kalmıyor değer.

Gelecek nesiller oluyor heder.

Mektepte siyaset zararmış meğer.

Kışlada siyaset olamaz asla.

Bunu anlamayan elbet var hâlâ.

Yurdu savunmakta zarardır anla.

Millet aşkı ile birliği sağla.

Partinin manası, demektir kısım.

Bütünü kapsamaz, budur maksadım.

Siyasî bağnazlık yapıyor hasım.

Herkes oluverir bir Molla Kasım

Partiler yapmalı hizmette yarış.

Sağlanmalı elbet umumi barış.

Buna çabalayan alıyor alkış.

Haydi bitsin artık itiş ve kakış

Bu kadar zararı görünce artık.

Menfi siyasetten gerçekten bıktık.

Yapıyoruz diye habire yıktık.

Böyle siyasetten Hakka sığındık