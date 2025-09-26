"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 EYLÜL 2025 CUMA - YIL: 56

Yeni Asya yine bazılarını rahatsız etti

Mehtap Yıldırım Yükselten
26 Eylül 2025, Cuma
Yakın zamanda Diyanet İşleri Başkanlık vazifesini Prof. Dr. Ali Erbaş'tan, Prof. Dr. Safi Arpaguş devraldı.

Bu devir-teslim vesilesiyle gazetemizde 23 Eylül Salı günü Prof. Dr. İlyas Üzüm imzasıyla yayınlanan "Nurları himaye etmek Diyanetin vazifesidir" başlıklı yazı bazı çevreleri rahatsız etti. Bazı kanal ve yayınlardan Yeni Asya'ya yönelik eleştiride yazı dikkat çekici olarak değerlendirildi ve Yeni Asya gazetesi Diyanet'e göz dağı vermekle itham edildi. Haber "Atama Nurcuları tedirgin etti", "Yeni Asya "Arpaguş'tan cemaate sahip çıkmasını istedi", "Yeni yönetime tehditkâr ifadeler" şeklinde servis edildi. 

Yeni Asya'ya yönelik bu ithamlar doğru değildir. Yeni Asya bu atamadan "tedirgin olmaz, rahatsız olmaz." Yeni Asya, Risale-i Nur gibi bir hakikati milletimizin hizmetine sunmanın millî ve vatanî bir vazife olduğuna inanmaktadır. Fikirlerinin kaynağı Risale-i Nur'dur. Hangi cenahtan olursa olsun yapılan hayırlı işleri takdir eder, tebrik eder. Yine hangi taraftan olursa olsun yapılan hatalara karşı itiraz eder, ikaz eder. Söz konusu yazı tamamen yeni yönetime bir tebrik ve hatırlatmadan ibarettir. 

Risale-i Nur umumun malıdır. Herkes istifade etmeli ve himaye etmelidir. Yazıda yeni vazifeye başlayacak olan başkana hitaben Diyanetin de sahip çıkması, himaye etmesi gerektiği ifade ediliyor. Yoksa, kimse müdafaa etmese de Risale-i Nur kendi kendini müdafaa eder. Risale-i Nur, başta Allah'ın, Kur'ân'ın, Peygamberimizin (asm), Bediüzzaman'ın himayesindedir. 

Farklı seslere tahammülün kalmadığı, basın hürriyetinin büyük ölçüde daraltıldığı günümüzde, Yeni Asya hakikatleri cesur bir şekilde dile getiren, demokrasinin sesi olan bir yayın organıdır. Karanlık çevrelerin de en çok çekindiği şey de budur. Bugün medyanın büyük bir bölümü tekelleştirilmiş, toplumun doğru bilgiye erişim hakkı zayıflatılmıştır. Yeni Asya, bu açıdan da parmakla gösterilecek bir gazetedir. Yeni Asya, sadece haber aktaran bir mecra değil, aynı zamanda kamu vicdanının sesi, denetleyici, toplumu iyi okuyan, toplumsal sıkıntılara çareler sunan, halk ile yönetim arasında köprü vazifesi gören bir gazetedir.  

Bunlar bilinirse ve göz önünde bulundurulursa, Yeni Asya için Yeni Asya için yapılan maksatlı veya sehven yapılan ithamların ne kadar temelsiz ve haksız olduğu anlaşılır. Yeni Asya hiçbir zaman şahıs veya makam odaklı bir tutum içinde olmamış, rehber edindiği Risale-i Nur’un çizdiği rota doğrultusunda hareket etmiştir. 

Dolayısıyla, Yeni Asya yazılarıyla kimseyi tehdit etmez, bilâkis yapıcı hatırlatmalarla demokratik sorumluluğu yerine getirme vazifesi yapar, hakikati hatırlatarak vicdanı temsil eder.

Okunma Sayısı: 270
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

