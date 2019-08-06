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6 AĞUSTOS 2019 SALI - YIL: 50

Akçakoca sel felaketinin düşündürdükleri

Mert Gönenli
06 Ağustos 2019, Salı
17-18 Temmuz 2019 tarihlerinde yaşanan sel felaketinde kaybolan Kağan Töngel’in cansız bedenine de ulaşıldı. Böylece hayatını kaybedenlerin tamamının cenazelerine ulaşılmış oldu.

Hayatını kaybeden Kağan Töngel ve annesi merhume Fatma Döngel babamın amcasının torunları olup akrabamızdı. Eşi yukarımızda bulunan Kurukavak köyünden komşumuzdu. Merhume Fatma Döngel’i çok küçük yaşlarından beri tanırım. Fatma ismini hiç bilmezdim kendisine hep Fadime diye seslenilirdi. Çocukluk yıllarımızda yaz tatillerinde fındık mahsulünü toplamak için köye göç ettiğimizde anneme Ayşe yenge hoş geldiniz diyerek bizi ilk o karşılar, bir yandan göçü köy evimize yerleştirmeye çalışırken, bir yandan da onun meraklı sorularına cevap vermeye çalışırdık.

Köyün ekonomik açıdan en zayıf aileleriydi babası Kerim Amca rahmetli olunca hayat onlar için daha da ağırlaşmıştı. Yine de karamsar mutsuz bir görüntü sergilediklerine hiçbir zaman şahit olmadım.

Gelelim sel felaketinin yaşandığı o güne. Esmahanım ve Uğurlu köyleri, o civarda bulunan köylerin aşağısında çukurda kalır. Sel felaketi Melen nehrinin taşmasından ziyade, Melen nehrine karışan Küpler ve Kurukavak derelerinin bir anda patlayarak gelmesi sonucu oluşmuş. Halbuki Küpler Deresi ilkbahar mevsiminin ilk bir iki ayı kendi çapına göre güçlü akar sekiz dokuz ayı neredeyse yok derecesinde akar bazı aylar da kurur. Kurukavak deresinin de çok su taşıdığı pek görülmemiştir.

Bugüne kadar Küpler ve Kurukavak derelerinin böyle sel getirecek derecede patladığına 80-90 yaşında büyüklerimiz dahil hiç kimse şahit olmamış. Fakat İstanbul’a su taşıyan Melen Barajı’nın su tutmaya başlamasıyla yörede iklimin değişmeye başladığı bir süredir dile getirilmekteydi.

Her iki derenin yataklarının oldukça dar oluşu, yörenin dar vadilerden oluşumu, aşırı yağış durumunda muhtemel sel riskini her daim üzerinde barındırmaktadır. Yoğun yağışla sürüklenecek bir iki tomruğun bile suyun akışını engelleyip bu dar dere yataklarında bu dar vadilerde, bundan sonra da sel baskını oluşturması mümkün.

Derelerin ve vadilerin dar olmasına rağmen; Küpler Köyünün aşağısında Dere mahalle adında bir yerleşim yeri de bulunmaktadır. Evler Dere Mahalleden başlayarak, Esmahanım, Uğurlu köyleri olmak üzere, dere boylarında konuşlanmıştı.

Felaketin olduğu gece, merhume Fadime kardeşimiz eşi ve çocuğu ile birlikte yukarıdaki evinden çıkarak, dere kenarında evi bulunan komşusunun evine misafirliğe gidiyor. Aşırı yağış başlayınca, köylülerinden biri 5’er dakika arayla gelip kendilerine evi terk edip yukarı tepelere kaçmaları yönünde seslendiğini söylüyor, ilk başta çocuklar hasta olur diye çıkmak istemediklerini, en son çıkmak isteyip kapıyı açtıklarında ise selin evi yuttuğunu anlatıyor.

Felaketin olduğu tarihlerde sel bölgesine yaklaşık 800 km mesafe uzaklıkta olduğumdan, cenaze namazlarına katılamadım. Memlekete döndükten sonra, sel mahallini ziyaret ettiğimde sular çekilmiş olmasına rağmen; felaketin izleri görülüyordu. Dere kenarlarında neredeyse 9-10 kat taş yığınları oluşmuştu.                

Şüphesiz bu tip tabiat olaylarını önlemek mümkün değil. Çünkü her olay Cenab-ı Allah’ın (cc) emir tahtında meydana geliyor. Deprem, aşırı yağış gibi olayları önlemek mümkün olmasa bile, yıkıcı sonuçlarına karşı önlem almak mümkün. Derelere evler, mahalleler kurmamak, dere yataklarını ıslah etmek, sel felaketlerinin yıkıcı sonuçlarını en aza indirebilir.             

Bu sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah (cc)’den rahmet, yakınlarına sabrı cemil niyaz ediyorum.  

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