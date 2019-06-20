"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 HAZİRAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Avusturya’da siyasetçi zarar gördü, zarar vermedi...

Mikail YAPRAK
20 Haziran 2019, Perşembe
Avusturya’da siyaset arenasında son iki ayda yaşananlar, ülkemizde yaşansaydı ne mi olurdu? Hemen söyleyeyim; olan millete olurdu, bilhassa da garibana olurdu. Ekonomi bir kat daha sarsılır, dolar yükselir, vatandaşın alım gücü yeniden düşer, siyasetçi ise türlü bahaneler uydurarak “entrikalı” siyasetine devam ederdi.

Avusturya’da ise, gizli çekilmiş bir video skandalı sebebiyle yaşanan siyasî krizin faturası sadece siyasetçiye kesildi. Skandala adı karışan Başbakan yardımcısı Strache’nin bütün görevlerinden istifasıyla yetinilmedi. Kendi ırkçı partisinden olan bakanlar da istifa etti. Hükümetin bir kanadı kırıldı.

En büyük zarar da, skandalla hiç alâkası olmayan, hatta nerdeyse başarılı bulunan “halk partili” Başbakan Sebastian Kurz’a isabet etti. Zira Meclis’te güven oylaması yapıldı. Güven oyu alamadı. Hükümet düştü. Sebastian’ın soyadı olan “Kurz”un Türkçesi zaten “kısa” demektir. Onun Başbakanlığı da kısa sürdü.. Henüz 32 yaşında heyecanla ve yeni projelerle sürdürdüğü başbakanlığı sadece 525 gün sürdü. Cumhurbaşkanı’nın da isteğiyle Eylül’de erken seçim kararı alındı. 

Bütün bunlar iki ay içinde yaşanırken, milletin kılına dokunulmadı. Ekonomi yine aynı ekonomi, huzur yine aynı huzur. Zira siyasetçi, “kendi menfaatini ızrar-ı nasta aramadı”; zarar gördü, zarar vermedi.

Avusturya’da son zamanlarda “erken”lerin tavan yaptığına şahit oluyoruz...

Erken yükseliş, erken bitiş, erken düşüş ve erken seçim..

Siyaset sahnesinde bizdeki bir şarkı bir başka telden terennüm ediliyor sanki..

“Bu akşam gün batarken gel..

Sakın geç kalma erken gel..

Tahammül kalmadı artık..

Aman geç kalma erken gel..”

Irkçı partinin genel başkanı ve Başbakan yardımcısı Strache de, İbiza Adası’nda videoya alındığından habersiz çakırkeyif sonunu hazırlarken, farkında olmadan son şarkısını söylüyormuş meğer..

FIRTINALAR VE DALGALAR ARASINDA SESSİZCE...

Gerek kendi Yurdumuzda, gerek Avrupa genelinde ve gerekse bütün dünyada olup bitenlere bakarak, Avusturya adına insanın, “Allah nazardan saklasın” diyesi geliyor. Terörden, her türlü fanatizmden ve radikal eylemlerden uzak, sükûnet içinde, rahat bir ülke.

Gerçi, “Dünyada rahat yoktur” gerçeği, şahıslar kadar ülkeler için de geçerlidir.

Ama, “Kısmetine razı ol ki rahat edesin” kaidesi ne kadar doğru ise; mevcutla yetinerek ilerlemeye yönelmemek de o kadar yanlıştır. 

Avusturya da, kısmetine razı olan rahat bir ülke görüntüsünü sergilerken, çözüm ve tedbirler konusunda da boş durmuyor. 

Devletiyle ve milletiyle barışık ve el ele olması, rahatlatıcı unsurların başında gelir. 

Bütün sıkıntılarını, halkıyla birlikte, demokratik kurallar çerçevesinde, gerektiğinde referanduma giderek çözmeye çalışır.

Halkın tamamına yakını, parlamentoda temsil gücüne sahip oldukları için, ayrıca siyasî bir arayış söz konusu olmuyor. 

Mevcut partiler, halktan aldıkları güç oranında iktidarı ve muhalefeti paylaşarak, milletin taleplerine cevap vermeye çalışıyorlar.

Bu ülkeyi huzurlu kılan sebeplerden biri olarak; İslâmiyetin devletçe resmen tanınması ve kanunlar çerçevesinde ve din bağlamında belli bir statüye kavuşturulmasını da sayabilirsiniz.

Sual: Bir Hıristiyan ülkesi, sadece İslâm’a müsamaha göstermesinin mükâfatını görebiliyorsa, şu İslâm ülkelerinin hali neden böyle?

Cevap: İslâmiyet; kendisini dünya menfaatlerine ve siyasetlerine alet edenlere prim vermez, onların yüzüne gülmez, affetmez!

Okunma Sayısı: 133
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tarih bu zulmü unutmayacak

    Mültecilerin sorunları unutulmasın

    Cumhurbaşkanına yetki kısıtlaması

    İmamoğlu: 23 Haziran'da sevgi kazanacak, kötü dil kaybedecek

    BM'den Türkiye'ye Kaşıkçı raporu için teşekkür

    Yemen’de, yardımlar aç çocuklara ulaşmıyor

    AB'den Türkiye'ye hukukun üstünlüğü hatırlatması

    Bu nasıl adalet?

    İktidar bloğu çığı patlattı

    İnşaatta istihdam 531 bin azaldı

    Kayıp kuşaklar olmasın

    Mısır'dan BM ve Erdoğan'a Muhammed Mursi tepkisi

    'Hakimlerin özgürlükçü pencereden karar vermelerini sağlayacak adımlar atılmalı'

    BM: Veliaht Prens Selman Kaşıkçı cinayetiyle ilgili soruşturulmalı

    İsrail güçleri tarafından darp edilen 60 yaşındaki Filistinli şehit oldu

    Libya'da havalimanına saldırı başlatıldı

    ABD Taliban ile barış görüşmesi yapacak

    BM Kaşıkçı cinayetiyle ilişkili raporu açıkladı

    Pompeo: İran ile savaşmak istemiyoruz

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Finale doğru
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kaybetme psikozu
    Genel

    Tarih bu zulmü unutmayacak
    Ahmet BATTAL

    Doğrucu Davud’un yolu
    Cevher İLHAN

    Seçimin yenilenmesi anaforu...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Nefsin hatasını beden hücreleri çeker mi?
    Faruk ÇAKIR

    Kur’ân oku bizim için
    Genel

    Mültecilerin sorunları unutulmasın
    Ahmet Cemil Çökren

    Âhirette idarecilerin durumu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.