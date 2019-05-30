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30 MAYIS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Ömrü Ramazan olanın, ahireti bayram olur

Mikail YAPRAK
30 Mayıs 2019, Perşembe
Evet, hayatın hakikî mânasını idrak eden, ömrünü Hayy-ı Bâki’nin yolunda sarfeden, dünyanın ahirete bakmayan fani yüzünün oyun ve eğlenceden ibaret olduğunu bilen, vakit hitama erince ölümün yüzüne gülen bir mü’min için hayat; imsak ile iftar arası gibidir.

Ramazan’da belli bir süre içinde helâl olan yeme içmeden ve bazı muamelelerden kendini alıkoyduğu gibi, sair zamanlarda da günah ve haramlara karşı oruç tutar, kabir ile iftar açar, imtihan ve yasakların olmadığı saadet âlemine göçer. 

Ramazan Risalesi’nde geçen, “Ve o orucun ekmeli ise; mide gibi bütün duyguları, gözü, kulağı, kalbi, hayalî, fikrî gibi cihazat-ı insaniyeye dahi bir nevi oruç tutturmaktır.”  hükmü de bizi bu sonuca vardırır. 

Kendileri de, kalemleri de oruçsuz olan yazarlar, oruçlu kalemimizin bahsine bile değmezler, ama kısaca bir değinelim yine de..

Ramazan’da bile içkisini sol yanına koyup purosunu tüttüre tüttüre, çalakalem yazanlara, Müslüman mahallesinde salyangoz satarak bir de dinden, imandan dem vuran demlenmiş kafalara, sadece ölümü hatırlatırız. 

“Kabir var; hiç kimse inkâr edemez. Herkes, ister istemez oraya girecek.”

Onların büyük bir mevkideki reisleri; “Biz Allah Allah diye diye geri kaldık; Avrupa top tüfek diye diye ileri gitti.” dediğinde, Bediüzzaman’dan tokat gibi şu cevabı almış:

“Madem ölüm var, kabre girilecek, bu hayat gidiyor, bâki bir hayat geliyor. Bir defa top tüfek denilse, bin defa Allah Allah demek lâzım gelir. Hem Allah yolunda olsa, tüfek de Allah der, top da Allahu ekber diye bağırır, Allah ile iftar eder, imsak eder.”

BAYRAMINIZ BAYRAM OLSUN!

Elbette ki, en iyi dilekler bayramlarla gelsin ve gerçekleşsin. Bayramlarımız elbette ki mübarek olsun. Hayırlara, Nurlar’a ve huzurlara vesile olsun. Ramazan’a veda ederken, Ramazan hayatı ve halâtı baki kalsın. Ramazan kazanımlarımızı, gelecek Ramazan’a kadar on bir ay içinde zayi etmeyelim. Terk ettiğimiz helâl ihtiyaçlarımıza geri dönerken, haram ve günahlara geri dönmeyelim!

Lâkin hem insanî, hem İslâmî, hem maddî, hem manevî, hem dünyevî, hem uhrevî halimize bakarak girdiğimiz bayramlarda, en radikal dilek yine bu olsa gerektir:

Bayramınız bayram olsun!

Bütün İslâm ve insanlık âlemlerini kapsayacak bir “bayram”la buluşmak bin can ile arzu edilir.

Hem de dünyayı bir köy haline getiren medeniyet ve teknoloji, böyle bir neticenin pek âlâ hizmetkârı da olabilir.

Teknoloji sayesinde dünyanın neresinde olursak olalım, aynı görüş ve düşünceleri paylaşıyor, aynı duygularla heyecanlanıyor, aynı hislerle hisleniyoruz. Okuduklarınızı okuyor, gördüklerinizi görüyor ve duyduklarınızı duyuyoruz. 

Ama aynı zamanda mü’min mü’minin kuyusunu kazmakla meşgul oluyorsa; fitne ve fesat Ramazan’da da dur durak bilmiyorsa; insanlığın en büyük düşmanı yine “insan” oluyorsa; bayramlarımızı umum İslâm ve insanlık âlemini kapsayacak çapta görmemiz mümkün olur mu?

Hele ki Ahirzamanın iman ve Kur’ân derslerini idrak edenlere ne oluyor.. 

Size emredilen “müsbet hareket” ise ve Üstadınız, “Birbiriyle boğuşanlar müsbet hareket edemezler” diyorsa, o zaman tam bir mantık hükmüyle karşı karşıyayız:

Boğuşma varsa, müsbet hareket yoktur!

Dünyanın haline, ülkemizin haline, milletimizin haline ve sosyal hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından olan dernek, parti, vakıf ve cemaatlerimizin haline bakarak bir “bayramlaşma” tebrik ve dileğinde bulunacaksak, işte en usturuplu ve kinayeli bir dilek:

Bayramınız bayram olsun!

Ve son olarak, uykularınızı kaçıracak bir hadis-i şerif:

“İki kişi birbirine dargın olarak ölürse, Cehennemi görmeden Cennete giremez. Cennete girseler de birbiriyle karşılaşamazlar.” (İbn-i Hibbân)

Barışalım ki, bayramımız bayram olsun!

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