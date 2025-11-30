"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 KASIM 2025 PAZAR - YIL: 56

Tayinat

Misbah ERATİLLA
30 Kasım 2025, Pazar
Bediüzzaman Said Nursî’nin asrın imamı olarak öne çıkan özelliklerinden biri, hediye kabul etmeme prensibiydi. Kıramadığı kimselerden gelen hediyeleri ise mutlaka bir karşılık vererek kabul ederdi. Talebelerini de aynı hassasiyette yetiştirmişti.

1953 yılında Isparta’ya yerleştikten sonra hayatında bazı değişiklikler yaptı. Bunlardan biri, kaldığı evde sürekli yanında bulunmaları için beş talebeyi yanına almasıydı. Talebelerine, “A’zamî iktisat ve kanaatle yaşarsanız geçim derdi ve sıkıntısı olmaz” diyerek bir hayat düsturu belirledi. Bu dönemde talebeler, geçimlerini sağlamak için Bediüzzaman’dan tayinat adı verilen bir yardım aldılar. Tayinat; Risale-i Nur eserlerinin satışından, hizmet edenlere ayrılan bir payın adıdır.

Bediüzzaman, “Dârü’l-Hikmeti’l-İslâmiye” azalığı döneminde biriktirdiği maaşları geçiminin temininde kullanmış; hayatının son iki yılında ise Risale-i Nur Külliyatı’nın sermayesinden ve satış gelirlerinden talebelerinin ihtiyaçlarını karşılamıştır.

Bir mektubunda bu durumu şu ifadelerle dile getirir:

“Cenab-ı Erhamürrâhimîn’e hadsiz şükür olsun ki, Eski Said gibi şimdi Risale-i Nur kendi hakikî talebelerinin tayinlerini neşriyatıyla mükemmel vermeye başlamış. A'zamî ihlâsı kırmamak için Risale-i Nur has talebelerine —hususan nafakasını tedarik edemeyenlere— tam tamına idare edecek derecede Risale-i Nur’un satılan nüshalarının beşten birisi Risale-i Nur’un hakkı olduğu cihetle şimdi elli-altmış talebesine kâfi sermayesi çıkıyor. Benim (bîçare Said’in) içinde hiçbir hakkı yoktur.” (Emirdağ Lâhikası-II, s. 232.)

Talebelerden İnebolulu Ahmed Nazif Çelebi, Bediüzzaman’a telif ücreti olarak “onda birini al” diye ısrar ettiğinde, Bediüzzaman bu teklifi önce kabul etmemiş; ısrar üzerine onda birini almış fakat bunu da talebelerine tayinat olarak dağıtmıştır. Dağıtım usulü dikkat çekiciydi: Bir kitap beş liraya mal olmuşsa, onda biri olan elli kuruş tayinat payı olarak ayrılır, bu meblağ talebelere verilirdi. Kitaplar satılsa da satılmasa da talebeler tayinatlarını eksiksiz alırlardı. Bediüzzaman, “Said de bir hizmetkârdır; hayatta tayinini alabilir” diyerek bu prensibini açıkça ifade ederdi. Talebelerine günde otuz kuruş tayinat verir; bu, bir ekmeğin fiyatına karşılık gelirdi.

Mehmet Fırıncı, tayinat uygulamasına dair hatırasını şöyle anlatır: “Risale-i Nur hizmetine büyük bir malî imkânla katılmayı şiddetle arzu ettiğim hâlde, buna malik olamadığım için çok üzülürdüm. Üstadımız, âdeta bu kalbî duama bir çare bulmuştu. Talebelerin tayinatı verilmesi uygulaması, Üstad’ın son iki senesinde şu şekilde cereyan ederdi:  

Hazret-i Üstad tayinat paralarının mümkün olduğu kadar madenî para olarak verilmesini isterdi. İki yıl üst üste Ramazan’dan evvel Emirdağ’a gittiğimde, 10.000–11.000 lira civarında olan tayinat meblağını, ‘Bu parayı benim anamın, babamın ve bütün akraba-i taallûkatımın zekât, fitre ve sadakası olarak sana veriyorum’ diyerek bana teslim etti.  

Ben de ‘Sizin peder ve validenizin ve bütün akrabalarınızın zekât, fitre ve sadakası olarak aldım’ deyip kabul ettikten sonra, ‘Bu parayı talebelerinizin nafakası için tayinat olarak kullanmak üzere size hibe ediyorum’ derdim. Üstad Hazretleri de, ‘Al bu emaneti, İstanbul’da listesi bulunan talebelere dağıt’ buyururdu. Ben de alıp İstanbul’a getirir ve dağıtırdım.”

Bediüzzaman, talebelerinin geçimini sağlama konusunda da kendi sistemini kurmuş; onları kimseye muhtaç etmeden, ihlasla hizmete devam etmelerini temin etmiştir.

Kaynak:

Necmeddin Şahiner, Son Şahitler, Cilt 4.

Okunma Sayısı: 199
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Pakistan, 'Gazze Uluslararası İstikrar Gücü'ne katılmaya hazır

    Hac ek kayıt başvuruları alınmaya başladı

    Manisa'da 15 Kasım'daki kazada yaralanan polis Hatice Ünal, hastanede şehit oldu

    İsrail, AB Komisyonu üyesi Lahbib'e Gazze'ye geçiş izni vermedi

    ABD, tüm iltica talebi kararlarını durdurdu

    Hong Kong'da 3 gün yas ilan edildi - Büyük afette 200 kişinin durumu belirsiz

    Acil yazılım güncellemesi uyarısının ardından binlerce Airbus uçağı için harekete geçtiler

    Bu kış sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor

    İsrail ateşkese rağmen kara, deniz ve havadan yoğun saldırılar düzenledi

    Endonezya'da afetlerde ölenlerin sayısı 248'e yükseldi

    İzmir'de planlı su kesintileri aralıkta da devam edecek

    Yurdun büyük bir bölümü hafta sonu yağışlı olacak

    Rusya, WhatsApp’ı kademeli olarak engellemeye başladı

    'Patlama ve yangın ihbarı alınan gemideki 25 personel kurtarıldı'

    Gazetecilik suç değildir!

    Hamas’tan Arap ülkelerine çağrı

    32 bin Filistinli hâlâ evlerine dönebilmiş değil

    Lübnan, İsrail'i BMGK'ye şikayet etti

    İsrail'in soykırımı sona ermedi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Hac ek kayıt başvuruları alınmaya başladı
    Genel

    Pakistan, 'Gazze Uluslararası İstikrar Gücü'ne katılmaya hazır
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Ahlâk ve Adalet paneli bugün

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.