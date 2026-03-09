"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 MART 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Ücretsiz akıl dağıtılmaz

Muhammed Yusuf Akbaş
09 Mart 2026, Pazartesi
Tarihte hiçbir büyük güç, en kıymetli sermayesini karşılıksız dağıtmamıştır. Toprak, altın, petrol, silah…

Hepsi mutlaka bir bedel karşılığında verilmiştir. Bugün ise bambaşka bir şeyle karşı karşıyayız: “akıl” dağıtılıyor. Hem de hızlı, sınırsız ve ücretsiz. Bu noktada durup düşünmek gerekmez mi?

Bediüzzaman Said Nursî, asrın en büyük hastalıklarını sayarken “aklını başkasının cebine koymayı” başa koyar. Risale-i Nur’un temel vurgularından biri şudur: İnsan, aklı, iradesi ve muhakemesiyle insandır. O hâlde milyarlarca dolarlık altyapılarla kurulan bir teknolojinin hiçbir karşılık beklemeden insanlığın önüne serilmesi, sadece teknik bir ilerleme olarak izah edilemez.

Meseleyi “teknoloji nimettir” kolaycılığıyla geçiştiremeyiz. Çünkü nimet, şükür ve mesuliyet ister. Sorumsuzca sunulan her güç, başka bir maksada işaret eder. Burada ilk tehlike şudur: Bugün yapay zekâyı kullanan milyonlar, farkında olmadan onu eğitmektedir. Yanlışını düzelten, doğrusunu gösteren, daha iyisini talep eden her kullanıcı, küresel ölçekte bir emeğin parçası hâline gelmektedir.

"İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır." (Necm Sûresi: 39.) Üstada göre sa'y asıl, esastır. Burada ise insanlık, kendi muhakemesine alternatif olacak bir mekanizmayı ücretsiz olarak inşa etmektedir. Bu yalnızca iktisadî değil, aynı zamanda ontolojik bir problemdir: İnsan, kendi aklının yerine geçecek bir sistemin ustası hâline gelmektedir.

İkinci tehlike, akıl tembelliğidir. Üstad, istibdadı sadece siyasî baskı olarak görmez; zihinde başlayan istibdadın çok daha tehlikeli olduğunu söyler. Düşünme zahmeti ortadan kalktıkça muhakeme kası zayıflar. İnsan artık düşünmez, cevap tüketir. Bu hâl, Risale-i Nur’un “taklidî iman” diye tarif ettiği duruma benzer: hazır, sorgulanmayan ve emeksiz edinilen bilgi.

Üçüncü mesele, hakikatin tek merkeze bağlanmasıdır. Risale-i Nur meşvereti ve çoğul aklı esas alır. Hakikat bir kişinin ya da bir merkezin tekelinde olamaz. Bugün doğru ve yanlışın tek bir dijital kapıdan sorulması, fikrî istibdadın yeni bir biçimidir: zorla değil, hız ve konforla kurulan bir tahakküm.

Son olarak dijital tekel meselesi vardır. Üstadın defalarca ikaz ettiği gibi, tek elde toplanan güç zulüm doğurur. Bugün mesele madenler değil, zihin altyapılarıdır. Eğitimden hukuka kadar her alan birkaç küresel merkeze bağlandığında bu, klasik sömürgeciliğin dijital versiyonudur. Modern köleliğin sistemsel ve küresel hale gelmesidir. 

Mesele yapay zekâyı reddetmek değildir. Mesele, onu aklımıza hizmetkâr mı yaptığımız, yoksa aklımıza vekil mi tayin ettiğimizdir. Yoksa aklımızı yapay zekanın cebine mi koyuyoruz? Çünkü akıl bedava dağıtılmaz. Dağıtılıyorsa, mutlaka bir bedeli vardır. Ve o bedel, çoğu zaman sonradan tahsil edilir. 

Okunma Sayısı: 211
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Zalimlerin oyunlarının parçası olmayalım

    Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney, İran'ın yeni lideri oldu

    Kendime zor sorular: Ben kimim? Hangisiyim?

    Kaynaklar faize ve israfa gidiyor

    Türkiye İsrail’in karşısında dursun

    Türkiye’nin siyasî akla ihtiyacı var

    ABD/İsrail’in İran saldırılarının Çin için anlamı-2

    “Bizden onay almazsa uzun süre görevde kalamayacak"

    ABD-İsrail çetesi İran'ın petrol depolarına da saldırdı: Gökyüzünü kara dumanlar kapladı, kül yağdı

    Ramazan Rehberi -1: Rahmet ve merhamet zamanları

    40 yıllık çikolata devi iflas etti

    Lübnan’a füze yağıyor

    Avrupa'daki depolarda kışa hazırlık için doldurulan gaz tükendi

    Rus petrolüne yönelik yaptırımların hafifletilebileceği mesajı verdi

    İsrail Beyrut'ta bir otele saldırı düzenledi: 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

    "İngiltere'nin Orta Doğu'ya göndermeyi düşündüğü uçak gemilerine ihtiyacımız yok"

    Sanchez'den Türklere selam

    EGM'den plaka açıklaması

    Oslo'da ABD Büyükelçiliğinde patlama sesi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Zalimlerin oyunlarının parçası olmayalım
    Genel

    Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney, İran'ın yeni lideri oldu
    Genel

    Türkiye İsrail’in karşısında dursun
    Genel

    Türkiye’nin siyasî akla ihtiyacı var
    Genel

    Kaynaklar faize ve israfa gidiyor
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Gençler iftar sofrasında buluştu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.