Ben yürürüm

BİRAZ GÜLÜMSEYİN - Mustafa Balıkçı

Zengin bir adam, ölüm halindeydi. Üç oğlu, yatağının başında cenaze masrafları tartışmasına girişmişlerdi. Önce, en büyük oğlu konuştu: - Fazla masrafa lüzum yok. 8,10 araba kiralarız, olur biter. - Canım, kendimiz için iki araba kiralayalım. Konu komşu, isteyenler, kendileri araba kiralayıp gelsinler. En küçüğü: Bir kamyonet kiralayalım, cenazeyi oraya koyar kendimiz de şoför mahallinde gideriz. Hiç masrafa lüzum yok. Ölüm halindeki ihtiyar baba, oğullarının söylediklerini olduğu gibi işitmişti. Güçbela yatağında doğruldu: - Evlatlarım, hiç merak etmeyin. Hele pantolonumu getirin mezarlığa kadar yürürüm ben, size üzüntü olmak istemem.

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