Ben yürürüm

Zengin bir adam, ölüm halindeydi. Üç oğlu, yatağının başında cenaze masrafları tartışmasına girişmişlerdi. Önce, en büyük oğlu konuştu:
- Fazla masrafa lüzum yok. 8,10 araba kiralarız, olur biter.
- Canım, kendimiz için iki araba kiralayalım. Konu komşu, isteyenler, kendileri araba kiralayıp gelsinler.
En küçüğü: Bir kamyonet kiralayalım, cenazeyi oraya koyar kendimiz de şoför mahallinde gideriz. Hiç masrafa lüzum yok.
Ölüm halindeki ihtiyar baba, oğullarının söylediklerini olduğu gibi işitmişti. Güçbela yatağında doğruldu:
- Evlatlarım, hiç merak etmeyin. Hele pantolonumu getirin mezarlığa kadar yürürüm ben, size üzüntü olmak istemem.