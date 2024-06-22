İTTİHÂD-I İSLÂM

ŞİİR - (Yirminci Lem’a referans alınarak yazılmıştır.)

Etmiş ehl-i dünya menfaat için ittifak. Ehl-i diyanet ise ediyor rekabetli ihtilaf. Nedir bunun sebebi, var mı bir hâl çaresi? Hak, ehl-i nifakta; hilaf, neden ehl-i vifakta? Nefsin hatırı galip gelmiş, varken Hak hatırı.. Makam arzusu bozmuş samimi ihlâsı. Hizmet et, yap sana düşen ulvî vazifeyi.. İstenilmez belki verilir, anla şu merhaleyi. Dalâlet ehlinin zillletinden bu ittifakları.. İslâm ehlinin izzetindendir şu ihtilafları.. Müsbet hareket et, mesleğin muhabbetiyle. Her hak mesleğe saygı duy, insaf eleğiyle.. Ehl-i hidayet su-î istimal etmiş âli himmeti.. Hırs-ı sevap rekabet ettirmiş ehl-i hamiyeti. Kemiyetten sıyrıl, ihlâs çok eder keyfiyeti. Vazife-i İlâhîye karışma, yaşa ukba saadeti. Rekabet üzere olma ehl-i diyanet ile. Refakat et, mü’min kardeşine iftihar ile. Olmaz ki İttihâd-ı İslâm ifrat ve tefrit ile, Enaniyetten tecerrrüd et, samimi ihlâs ile.. Ehl-i hidayet iyilik ve takvada teavün etmeli. İttifak için riya ve tasannudan el çekmeli. Şahsiyetini unutup, din kardeşini sevmeli. Hakkın kabilesine, samimâne iltihak etmeli. Müslüman merttir, merte yakışan ittifak. Görme kusuru, ört ayıbı, etme sakın ihtilaf. Küçük büyük deme, aslolan ihlaslı amel. Fani dünyada riza-i İlahî, en büyük emel. Ulüvv-ü cenab ve himmette haktır müsabaka, Müsabaka nâ-ehillerle edilmez muhafaza. İnsaflı olan, Hak hatırı için kırar nefsin hatırını. Bu düsturu rehber eden, kazanır Hakk’ın rızasını.

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