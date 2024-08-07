Dünya, seni yemeden,
Kalp, fanìyi sevmeden,
Ömür, boşa geçmeden,
Yolumuzu seçelim.
Fitne, uykuya sokmadan,
Gönül, batıla sapmadan,
Ecel, kapıyı çalmadan,
Safımızı seçelim.
Nefis, sırtına binmeden,
Şeytan, aklını çelmeden,
Azrail, yanına gelmeden,
Hakikati seçelim.
Dalalet, hayatı kararmadan,
Günah, cenneti kaçırmadan,
Emr-î Hak vakî olmadan,
Nur-u imanı seçelim.
Zaman senden kaçmadan,
Dava elinden kaymadan,
Vücut ceset olmadan,
Muhabbeti seçelim.
Ucb, müflis etmeden,
Riya, ameli yemeden,
Kabir çukuruna düşmeden,
İhlası seçelim.