Bülbül öter, açar gül erken,
Ömür bitiyor, sen gülerken.
Ulvî işlerle meşgul ol ki!
Hesap gününde gül erken.
Ağlayan çok mezarda, gülen az,
Bülbül eder bağda, güle naz,
Hakk’a yönel, et huzurda niyaz,
Çok ağla dünyada, gül en az.
Kalp yanar,dağlanır; akar gözyaşı,
Kaynağı gönül, bilmez göz yaşı.
Hakkı bilene tövbedir gözyaşı.
Rahman uğruna akıtır, göz yaşı.
Ver kendini sen dildâra.
Yoksa düşer dil dara.
Dil Çalab’ın tahtı unutma!
Kavuşman yakındır dildâra.
Kıyam et, kıyam et,
Sûr ile kopacak kıyamet.
Huzura var secde et,
Gelmeden küçük kıyamet.
Azrail varınca yanı başına,
Hiç gocunma gülü ver.
Her nefis varacak yâr’ına,
Ölüm meleğine bak, gülüver.
Mustafa Er