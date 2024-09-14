ŞİİR

Şu insanın kalbi ayine-i Samed, Her türlü nimete, belâya namzet, Rızka şükret, musibete sabret, Allah Azîz’dir, verir sana kuvvet. Hâdî(cc) vermez ise hidayet, Ne hürmet kalır ne istikamet, Gönlünü ver, et Hakk’a muhabbet, Allah Kerîm’dir, verir sana saadet. Sahabeler göstermez idi keramet, Onlar için en önemlisiydi şehadet, Yıldızlardan al bir nebze samimiyet, Allah Bârî’dir, verir sana makbuliyet. Küfür üzre yaşarsan alırsın müebbet, Çünkü ettiğin günah, en büyük cinayet, Kurtuluş için gelmiş Hak din İslâmiyet, Allah Afüv’dür, eder sana merhamet. Kâinat kitabı vahdete alâmet, Her bir mahlûk ayrı birer ayet, İster isen iki cihanda afiyet, Allah Muin’dir, eder sana inayet. Verilen emanete etme hiyanet, Cihazlar takılmış yap diye ibadet, Dua et, talep edersen güzel akıbet, Allah Mucîb’dir, eder duana icabet.

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