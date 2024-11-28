"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 KASIM 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Asr-ı Saadet’ten İhlâs Örnekleri - 1

Mustafa Er
28 Kasım 2024, Perşembe
21. Lem’a olan İhlâs Risalesi’nde geçen, aşağıda yazacağım dikkat çekici ve hayret verici cümledeki her bir kelimeyi; Asr-ı Saadet’ten örneklendirmeye çalışacağız. Bir yazı dizisi şeklinde oluşturmayı planlıyoruz. Allah (cc) muvaffak eylesin. (Amin)

Evet Üstad’ımız;

“Bu dünyada, hususan uhrevî hizmetlerde en mühim bir esas, en büyük bir kuvvet, en makbul bir şefaatçi, en metin bir nokta-i istinad, en kısa bir tarik-i hakikat, en makbul bir dua-i manevî, en kerametli bir vesile-i makasıd, en yüksek bir haslet, en sâfî bir ubudiyet, ihlâstır.” diyor.1 Bu cümleden hareketle ilk olarak “esas” kelimesini nazara vermek istiyoruz. İlk cümlemiz ise “Hususan uhrevî hizmetlerde en mühim bir esas ihlâstır.”

 Asr-ı Saadet’ten Ammar Bin Yasir’in hayatından bir kesit sunalım ve “esas” olanı yakalamaya çalışalım. Ammar ve ailesinin iman ettiği duyulunca; tehditler, baskılar ve en sonunda da işkenceler başlamıştı. Akılların almayacağı işkencelere maruz kaldılar. Ammar bin Yasir’in annesi Hz. Sümeyye, gözleri önünde kocası ve oğlu şehit edildiği hâlde davasından vazgeçmedi. Zalim Ebu Cehil’in yaptığı işkenceler ve söylediği ahlâksız sözlere aldırış etmeyen Sümeyye annemiz, Ebu Cehil tarafından Hz. Ammar’ın gözleri önünde mızraklanarak şehit edildi. Kardeşi, babası ve annesi şehit edilen Ammar, işkenceler yüzünden bir gün öyle bir hâle geldi ki artık dayanamadı ve müşrikleri memnun edecek sözler söyledi. Lat ve Uzza’yı övdü, Efendimiz’e (asm) karşı kötü sözler söyledi. Bunun üzerine Ammar’ı serbest bıraktılar. Ammar, gözyaşları içerisinde Efendimiz’e (asm) gelmiş: “Yâ Resulullah! Ben çok büyük bir suç işledim. Rabbimi ve seni hoşnut etmeyecek sözler söyledim’’ demişti. Efendimiz (asm) mübarek elleri ile Ammar’ın gözyaşlarını silmiş, başını göğsüne doğru yaklaştırmış, “Sen o sözleri söylerken kalbin ne diyordu?” diye sormuştu. Ammar da, “Ya Resulullah! Vallahi kalbim iman ile doluydu” demişti.

Efendimiz (asm) bu cevap karşısında memnun olmuş: “Sen söylediklerinden mesul değilsin, aynı işkenceleri bir daha görsen, yine aynı sözleri söyleyip, onların baskılarından kurtulabilirsin” demişti. Lakin Ammar, yine işkencelere maruz kalsa da bir daha bu sözleri söylememişti.

Bu hadiseden sonra Nahl Suresi’nin 106. Ayeti nazil olmuştu. Bu ayette Rabbimiz diyordu ki; “Kim iman ettikten sonra Allah’ı inkâra saparsa -kalbi imanla dolu olduğu hâlde baskı altında kalanın durumu müstesna olmak üzere- kim kalbini inkâra açarsa işte Allah’ın gazabı bunlaradır; bunlar için çok büyük bir azap vardır.”2

Hz. Ammar Bin Yasir ve ailesinin hayatı ibret alınacak hadiselerle doludur. Yukarıda kısaca bahsedilen örnekten yola çıkarak elde edeceğimiz bir ders; “esas” olanın gönülde var olanın mahiyetidir. Onun imanı ve ameli o kadar ihlâslı idi ki; Allah (cc) onu ayetiyle teskin etmiştir. Hz. Ammar (ra) da hayatının geri kalanında, nice cihadlara katılmış, İslâm’a nice hizmetler etmiş, Cennetin özlediği kişi hâline gelmiştir. Cennetle müjdelenmiştir.

Biz de uhrevî hizmetlerimizde küçüğüne büyüğüne bakmadan, elimizden geldiğince, işin esasına yani özüne odaklanıp, sırf ve yalnızca emr-î İlâhî’yi düşünüp ve O’nun (cc) rızası için amelde bulunalım. Unutmayalım ki; İhlas yalnızca Allah (cc) tarafından bilinir ve ölçülür. Yine unutmayalım ki Üstad’ımızın tarifiyle;

 “İhlâslı bir dirhem amel, ihlâssız yüz batman amele müreccâhtır.”

Dipnotlar:

1- Lemalar, s. 274.

2- Siyer Yayınları, s. 366-367.

Okunma Sayısı: 150
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Mülâkatzede öğretmenler için kanun teklifi verildi

    Almanya da UCM’nin kararına uyacak

    ''Soykırım Raporu'' hazırlandı

    “Enflasyon hedefimizde şaşma var”

    Kamu yararı öncelikli olmalı

    “Talebimiz insanca yaşayabilecek bir rakam”

    Denizde kaybolan kardeşleri arama çalışmaları 4. gününde

    Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 283 yerleşim yerinin yolu kapandı

    'BMGK'nin 1701 sayılı kararının tüm maddelerini uygulamaya kararlıyız'

    Beyrut'un güneyinde de ateşkes coşkuyla karşılandı

    Yeni yılda vergi, harç ve cezalara % 43,93 zam gelecek

    Hasan Arat Beşiktaş'tan istifa etti

    Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkesin ardından Lübnanlılar evlerine dönmeye başladı

    Gazze'nin barınacak yeri, yiyeceği ve suyu yok!

    “Barış için Gazze’de daha kaç kişinin ölmesi lâzım?”

    Gazzelilerin çilesi yağmurla ikiye katlandı

    Cezaevleri ıslah etmiyor

    Nükleer tehdide hazırlıklı mıyız?

    Çocuklarımıza sahip çıkalım

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Kantin siyaseti ve TBMM
    Risale-i Nur'dan

    Hangi usulle bu acib tecavüzü yapıyorsunuz?
    Cevher İLHAN

    “Dijital seçim” tezgâhı
    Genel

    Gaziantep'te muhabbet çağlayanı
    Faruk ÇAKIR

    Eli de cebi de delik sistem
    Ali FERŞADOĞLU

    Kıyamete kadar geçerli bir ölçü
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet ÖZDEMİR

    Âlemlerin Sultanına muhatap olmak
    Süleyman KÖSMENE

    Her şey Allah’ı zikreder
    Dr. Aytekin COŞKUN

    Rahip Brunson, ABD, Türkiye, Zorlu İlişkiler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.