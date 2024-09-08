İlk kıblemiz, ilk namaz yönümüz,

Dil lâl oldu, bitti lügatta sözümüz, Bakıp da görmez oldu kalp gözümüz, Bozulmuş, kararmış garip gönlümüz. “Mü’minler kardeştir” emrediyor Rabbimiz, Hani nerede o emredilen uhuvvetimiz? Gazze’de kan ağlarken kardeşlerimiz, Bir çocuk kadar kalmamış dirayetimiz. Günahlar, siyahlandırmış katılaştırmış gönülleri, Mazlumun âhı öyle ki titretiyor bütün âlemi, Korumaz isek beytullah olan mescidleri, Hesap günü erişmez bize Yaradan’ın merhameti. Mescid-i Aksa bizim özelimiz, Orası düşerse ne olur hâlimiz? Allah’tan ümit kesilmez, biliriz, Vazifemizi yapmaktır bizim işimiz. Elden bir şey gelmez deme kendine, Zalimin malından alma, yeme, içme, Karınca gibi sağlam dur, siperi terk etme, Sadık ol davanda, asla ve kat’a dönme. Yeni Asya EuroNur

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