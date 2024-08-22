ŞİİR

Dünyaya dalmışız pürheves, Oysa ki sayılıdır her nefes, Fânîden bağını kalben kes, Sükût et, duysun seni herkes. Harap olmuş divâne gönlüm, pes! İhlâs yeli, gönlümün bâtınına es. Kulluk etmez isem, ömür bana abes! Tevbe kapısı açık, bellidir kula adres. Nefs-i emmare ile yapma ateşkes, İçerden kemirir kalbini kesinkes, Helâli varken haramdan ilgini kes, Terket masivayı kalben, bes Allah bes! Mârifet-i İlâhiye Kuran’dan muktebes, Ruhun ab-ı hayatı sünnette müesses, Malâyanî işler için etme tecessüs, Rıza-î İlahî ister salih amele teşebbüs. Uyan ey insan uykundan uyan! Kalp gözünü aç, dalaletten uyan! Hakikati görme vaktidir, gafletten uyan! “Belâ” sözünde dur, emr-i İlahîye uy her an. Aklını kullan, ol risaleyle hemhâl, Sa’y et, vazifende etme ihmal, Süren dolunca ne mülk kalır, ne mal, Her daim Nurun deryasında kal

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