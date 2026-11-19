Allah rahmet eylesin. Üstadın saff-ı sânî hizmetkâr talebelerinden ve Üstadın Urfa’da son nefesini onun kucağında verdiği, Bayram Yüksel Ağabey’in, bugün vefatının yirmi dokuzuncu sene-i devriyesi.

1970 senesinde, Risale-i Nurlar’la ilk müşerref olduğumda tanıdığım, Üstadın saff-ı evvel talebelerinden, yüzbaşı Re’fet Barutçu Ağabey idi. Onun duasına mazhar olarak, bu davada, bugünlere kadar geldik, elhamdulillah. Allah, son nefesimize kadar davamızdan, Üstadın meslek ve meşrebinden ayrılmadan yolumuza devam etmeyi nasip etsin inşaallah!

Üstad’ın, Re’fet Ağabey’den sonra Ankara’da ikinci olarak tanıdığım talebesi, Bayram Yüksel Ağabeydi. Tevafuk bu ya, birinci tanıdığım saff-ı evvel, ikinci tanıdığım da, saff-ı sânî talebesiydi. Gençliğimizin ilk senelerinde, Bayram ağabeyle, dolu dolu geçen hatıralarımız var. Geçen sene Barla’da, kabrinin başında, diğer cemaatlerden gelen kalabalık bir gruba bunları anlattığımda, duymadıkları hatıralar için çok memnun olduklarını ifade ettiler. Hattâ, rahmetli Lâtif Salihoğlu kardeşimiz de, bir iki def’a beni arayıp, takıldığı bazı şeyleri sorardı; “Ağabey, sizin Bayram ağabeyle muarefeniz var, şöyle bir şey var, o nasıldı?” der, biz de izah ederdik.

Bu seneki vefat gününde de, yine değişik bir hatırayı anlatarak, Bayram Ağabey’i vefat gününde yâd edelim istedim: Ankara Hacıbayram’da, Bayram Ağabey’in 27 dershanesine yakın, terzi Turan Çalışkan Ağabey’in dükkânı vardı. O senelerde, Risale-i Nurlardan, Üstad’ın isminin bahsedilmesinden bile kanunî değil ama keyfî bir yasak vardı. İşte o günlerde, Turan Ağabey’in o dükkânı, bizim buluşma adresimizdi. Allah rahmet eylesin, Mustafa Cahid Türkmenoğlu Ağabey, Necati Yılmaz, M. Lütfi Taşçı vs. orada buluşur, sohbetlere beraber giderdik. Aynı zamanda Turan Ağabey terzi olduğu için bizim elbise, pantolonlarımızı vs. o dikerdi.

Zannedersem 1973 senesi idi. 20 yaş içinde bir gençtik. O günlerde, böyle gül kurusu renkli kumaştan yapılan pantolonlar revaçtaydı. Gençlik kafası ya işte, biz de, talebelik harçlığımızı biriktirip, Turan Ağabey’e, bir pantolon diktirmiştik. Pantolonu giyerek, bizim Ankara Kediseven sokaktaki Yeni Asya büromuza gitmiştim. O zamanlar, Yeni Asya’ya karşı bir muaraza vardı. Bizler bir avuç kalmıştık. Büroya gidip, gündüz yapılacak hizmetleri yapar, gece de gazetemizin Ankara baskısını yapıp, Anadolu’ya sevk ederdik. İşte o gün büroda otururken, bir baktık Bayram Ağabey geldi. Yani, Yeni Asya muarızlarına rağmen, bizi ziyaret etmesi çok hoşumuza gitmişti. Bayram Ağabey, bana şöyle bir baktı. Pantolona gözü takıldı. “Kardeş maşaallah” dedi ve ilâve etti. “Ben bir gün böyle kırmızı bir fistan giymiştim. Üstad Hazretleri gördü ve beni giymekten men etti. Kırmızı renk, erkeklere caiz değildir” dedi. Gerçi ben de, ilmihâlî bilgi olarak kırmızı ve sarı renklerin erkeklere mekruh olduğunu biliyor ve dikkat ediyordum. Ama bu pantolon, tam kırmızı değil, gül kurusu renkli ve farklı idi. Ama yine de, Bayram Ağabey söyledi diye, o pantolonu, bir sefer giyip, ondan sonra, başkasına vermiştim.