İşler hukuka ve adalete göre işlemediğinde nelerin yaşanacağına en güzel örnek, ülkemizde meydana gelen hadiselerdir. Adalet devre dışı kalınca bir gün fon krizi, bir başka gün kayyım krizi yaşanır.

Türkiye’yi idare edenlerin en büyük yanlışlarından biri de iktidara muhalif olmayı suç gibi görmüş olmalarıdır. Oysa “İktidar her ülkede, muhalefet ise sadece demokrasilerde olur” herkesin bildiği umumî bir kaidedir. Muhalefet susturulunca işlerin iyiye gideceği mi düşünülüyor?

Yine bir TV kanalına kayyım atandı ve başta muhalefet olmak üzere büyük çoğunluk bu kararı eleştirdi ve eleştiriyor. Elbette kuzuyu yemeyi kafasına koyan kurt, “Suyumu bulandırdın” diyecektir. Ama esas meselenin suyu bulandırmak olmadığı anlaşılıyor.

Bir defa daha ve tekrar anlaşıldı ki hak, hukuk ve adalet mücadelesi bir günlük bir mücadele değildir. Ve aynı zamanda adaleti her zaman ve herkes için istemek icap eder. Türkiye’nin bu hallere gelmesinde “Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın” anlayışının büyük payı vardır. Türkiye’yi idare edenler “Hak, hukuk ve adalet yolu”ndan ayrıldığı ilk gün en kararlı itirazlar ortaya konulabilmiş olsa her halde “kayyım düzeni” bu kadar yol alamazdı.

Mutlaka bu yanlış kararı savunanlar da vardır. Ancak kararın siyasî olduğu noktasında her halde ihtilaf olmaz. İdareciler her ne kadar aksini iddia etse de kamuoyu bu ve benzeri kararların siyasî olduğu noktasında hemfikir görünüyor. İlgili TV kanallarının yayınları noktasında hukukî problemler varsa zaten onları cezalandıracak kanunlar da vardır. İlk adım olarak kayyım tayin edilmesi meselenin siyasî olduğunu akla getiriyor.

Kayyım düzeni sadece medya açısından değil, ticarî ve siyasî bakımdan da Türkiye’ye yakışan bir düzen değildir. Seçimler yapılıyor ve millet bir idareciyi mesela belediye başkanı olarak seçiyor. Sonra ani bir kararla o başkan görevden alınıyor ve yerine kayyım atanıyor. Peki, böyle olunca sandıktan çıkan hüküm fiilen iptal edilmiş olmuyor mu?

Bu sistemin Türkiye’nin ticarî hayatına da olumsuz etkileri olduğu apaçık. Yüzlerce şirkete kayyım tayin edilmiş durumda. “Yanlış”ları kayyım tayin etmeden, yürürlükteki kanunlarla çözmek mümkün değil mi?

Kayyım sistemini yaygınlaştırarak Türkiye’nin “Büyük Türkiye” olmasına imkân yoktur. Yürürlükteki kanunlar adil şekilde uygulansın ve milletin talepleri de dikkate alınsın. Hiç kimse “Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın” yanlış düşüncesine kapılmasın.

Kimden ve kime karşı, ne zaman ve nerede olursa olsun haksızlıklara, hukuksuzluklara, adaletsizliklere karşı çıkalım. Hep birlikte ülkemizin “hak, hukuk ve adalet yolu”nu tercih etmesi için gayret gösterelim vesselam.