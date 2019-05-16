Süte su katmayan kız

İSLÂMDA ADALET

Hz. Ömer bir gece hizmetçisi ile birlikte kıyafetini değiştirerek halkı kontrol etmek ve problemlerini bizzat dinlemek üzere dolaşıyor. Bir gece bir kadının kızına;

- Kızım kalk süte su kat ve yarın onu satmaya hazırlan, dedi.

- Kızı: Anneciğim Hz. Ömer’in süte su katmayı yasakladığını duymadın mı, dedi.

- Annesi: Kızım! Halife burada değildir, o bizi görür mü veya herhangi bir kimse bizi görür mü, dedi.

- Kızı: Ömer bizi görmezse, Allah bizi görür. Lütfen böyle yapmayınız, dedi.

Hz. Ömer, bu kızın sözünü ve davranışlarını çok beğendi ve hizmetçisine; “o kızı oğlu Asım’a eş olarak alacağını” söyledi. Daha sonra onu oğlu Asım’la evlendirdi. Bu gelinin bir torunu, en meşhur ve en adaletli halifelerden biri olan Ömer b. Abdülaziz’dir.

