İsmet Oflas’ın ardından

1970’lı yıllardan beri cesur bir Nur Talebesi olarak bilinir ve tanınırdı, İsmet Oflas.

Van’da geniş bir aile efradına sahip bu kardeşimiz, kardeşleri ve akrabalarıyla birlikte, Nurlar’a ve Üstad’a sahip çıkarak hizmette örnek bir şahsiyetti.

Merhum annemin vefatı münasebetiyle Van’da bulunduğum günlerde, yeğeni Turgay Oflas ile karşılaştığımda kendisinden onun durumunu sormuştum. O da hasta olduğunu beyan etmişti. Ben de geçmiş olsun dileklerimle selâm göndermiştim.

Van’da iken uzun süre Nur derslerinde beraberliğimiz oldu. Yaptığı Nur derslerinin tesiri unutulmuş değildir.

Kendisi, Köy Hizmetleri’nde görev yapmış ve emekli olmuştu. Görevi sırasında sendika faaliyetleri içinde yer alarak bir süre de sendika başkanlığında bulunmuştu. İsmet Oflas, cesur bir Nur Talebesiydi. Üstad ve Nurlar’la alâkalı meseleleri zemin ve zaman ne olursa olun, muhatabına anlatmadan geri kalmazdı.

Van’da ileri gelen bir aileye mensubiyetini Risale-i Nur şaheserlerini tanıtmak için kullanmıştı ve insanların bu eserleri tanımasına vesile olmuştu.

Kardeşi İzzet Oflas’la birlikte Risale-i Nur derslerini kaçırmaz, sürekli Nur Medresesinin müdavimlerindendi.

Van’lı İsmet Oflas da virüs salgını sebebiyle aramızdan ayrıldı. Uzun yıllar Nur yolculuğunda birlikteliğimiz sebebiyle kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve kardeşlerine sabr-ı cemil diliyoruz.