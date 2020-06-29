Seyda Hasan Çelik Ağabeyi hatırlarken...

Seyda Hasan Çelik Ağabeye Rabb-ı Rahimine kavuşalı (1.7.2019) bir yıl oldu. Buna rağmen sevenleri, akrabaları ve yakınları ona daima Fatihalar ve Yasinler gönderiyorlar.

Kendisi Nur hizmeti içinde Üstad’a ram olan değerli bir abiydi. Onu gençlik yıllarımızdan beri tanır, yanına gider duâsını alırdık. O da bize Risale-i Nurlar’dan okur, Üstadımızı anlatıverirdi. Hasan Çelik, 1970’li yıllardan itibaren her daim Şark’taki sevilen ve ilmiyle amil biriydi.

Görev yaptığı cami sürekli kalabalık bir cemaate dolardı. İstikbal vaad eden genç simalara Kur’ân dersleri vermekle birlikte, Risale-i Nur’ları da ders verirdi.

Bizler ise, bu güzel ve anlamlı anlara şahitlik edenlerden olmuştuk.

Her yaz sıla-i rahim için Van’a gittiğimde evine gider ziyaretlerde bulunurduk. Geniş bahçeli güzel bir evin sahibi olan Seyda Hasan Çelik’i her gittiğimde evde değil de camide bulurduk. Biz de bunun üzerine camiye gider, Seydayı çocuklara Kur’ân dersi verirken görür ve sohbet ederdik.

Son Van seyahatımızda kendisi ile Üstad Bediüzzaman’ı konuşup bununla ilgili olarak bir mülâkat yapmak sözünü almıştık. Ama nasip olmadı. Allah rahmet eylesin.

Vefatının birinci yılı münasebetiyle kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına tekrar sabır diliyorum. Şark’ta çok sevilen ve sayılan Seyda Hasan Çelik’in çok önemli hususiyetleri mevcuttu. Bunlar arasında kalabalık bir aile efradına sahip olmasına rağmen bütün çocuklarını okutmuş, ilim, irfan sahibi yaparak mektep ve medrese tahsilini yaptırmıştı.

Hasan Çelik Ağabey ve çocuklarıyla olan hukukumuz uzun yıllara dayandığından hep birlekte olmuştuk.

Ruhuna Fatihalar gönderiyoruz.