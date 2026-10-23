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23 EKİM 2026 CUMA - YIL: 57

İki “Şimal” arasındaki köprü ve bugüne dair dersler

Hüseyin H. TAS
23 Ekim 2026, Cuma
KUR’ÂN’DA ŞİMAL SOL TARAFIN ANLAMI VE HİKMETİ -2

İki kavram nasıl buluşur?

Birincisi, ikisi de “karanlık” ile ilişkilidir. Kur’ân’da sol taraf, zulmetin ve azabın yönüdür. Risale-i Nur’da ise Şimal Cereyanı, manevî karanlığın kaynağıdır. Her ikisinde de “şimal”, nuraniyetin karşıtı olan zulmaniyeti temsil eder.

İkincisi, ikisi de “ahdi bozma” temasını taşır. Kur’ân’da Ashâbü’ş-Şimâl, fıtrî ahdi bozanlardır. Risale-i Nur’da ise Şimal Cereyanı, insanı fıtratından koparan ideolojik bir saldırıdır.

Üçüncüsü, ikisi de felaketle neticelenir. Kur’ân’da sol taraf ehlini bekleyen son, ebedî azaptır. Risale-i Nur’da ise bu cereyanın dünyevî neticesi anarşi, manevî neticesi ise imanın kaybıdır.

Ama Bir İnce Fark Var

Burada dikkat edilmesi gereken kritik bir ayrım var:

Ashâbü’ş-Şimâl, âhiretle ilgili bir hüküm ve tasniftir. Kimlerin bu zümreye dahil olduğunun nihaî tespiti Allah’a aittir.

Şimal Cereyanı ise dünyevî bir teşhis ve ikazdır. Belirli bir tarihî dönemdeki fikrî akımları tanımlar ve Müslümanları manevî bir tehdide karşı ikaz eder.

Yani biri âhiret tasnifi, diğeri dünya teşhisidir. Bu ayrımı korumak, her komünisti veya ateisti doğrudan “Ashâbü’ş-Şimâl”den saymak gibi indirgemeci bir hataya düşmemek için elzemdir.

Üstad Bediüzzaman’ın kastı teşhis ve uyarıdır; hüküm ise Allah’a mahsustur.

Bugüne Dair

Bediüzzaman, Risale-i Nur’u “Sedd-i Zülkarneyn”e benzetir. Bu, Kur’ân’da Ye’cûc ve Me’cûc’u durdurmak için inşa edilen manevî bir settir. Ona göre bu asırda Müslümanları tehdit eden Şimal Cereyanı’na karşı tek kale, Kur’ân hakikatleridir.

Bugün bu kavramlardan çıkarılacak dersler var:

- Manevî teyakkuz: Dışarıdan gelen her fikrî akım masum değildir; bazıları inanç köklerini kurutmaya yöneliktir.

- İmanî tahkik: Taklidî iman bu cereyanlara dayanamaz. Delillere dayanan tahkikî iman, tek dayanaktır.

- Zulmete karşı nur: Karanlık, karanlıkla değil; ancak nurla dağıtılır. Şiddet değil, hakikat ve hikmet esastır.

- Farkındalık: Ashâbü’ş-Şimâl’in vasıflarını bilmek, kendi içimizde ve çevremizde bu vasıfların tezahürlerini fark etmemize yardım eder.

“Ashâbü’ş-Şimâl” ile “Şimal Cereyanı” arasındaki bu sembolik bağ, Kur’ân’ın cihanşümul mesajının her çağda nasıl yeniden okunabileceğinin hikmetli bir örneğidir.

Üstad Bediüzzaman, bu okumayı yaparken ne Kur’ân’ı çağa indirgemiş ne de çağı Kur’ân’dan koparmıştır. O, iki farklı düzlemi — ahiret tasnifi ile tarihsel teşhis — ustalıkla birbirine bağlamıştır.

Bugünün Müslümanına düşen, bu iki “şimal”i doğru okumak: Birinden ibret almak, diğerine karşı uyanık olmaktır.

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