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23 EKİM 2026 CUMA - YIL: 57

İktidarın “mâsumiyet kriteri” insafsızlığı

Cevher İLHAN
23 Ekim 2026, Cuma
VAZİYET

Milyonlarca vatandaşı mağdur eden “fon soygunu”nda milletin yüz milyarlarını soyan soyguncuların isimlerinin saklanmasını AKP Grup Başkanı’nın “lekelenmeme hakkı”na, “mâsumiyet karinesi”ne bağlaması yeniden “ikili hukuk” çelişkili çarpıklığını alevlendirdi.

İktidardakilerin “AKP olarak ‘hemen suçludur’ demeyiz, ‘mâsumiyet karinesi’ne, ‘savunma hakkı’na önem veririz. Uluorta kimsenin onuruyla, şerefiyle oynamayız” çıkışları dikkati çekti.  

Bu bakımdan “Aşırı oynaklıkla yüksek gelir elde ettiğini düşünen varsa kendi muhasebesini yapsın; gayr-ı meşruluğunu düşünüyorsa haksız kazancını -‘TMSF tevbe fonu’na- gönüllü iâde etsin” kırılganlığıyla ödemenin dolandırıcıların insafına bırakması fütursuzluğu hayret ettiriyor.

İktidar partisinin genel başkan yardımcısı eski bakanın, bakan yardımcısının, milletvekili yakınlarının, bürokratların karıştığı “yüzyılın soygunu” rezâletinde soyguncuları Anayasanın 38. maddesiyle savunmaları “pes!” dedirtti.

Bu durum, iktidar belediyeleri hakkındaki her biri onlarca - yüzlerce milyarlık “hırsızlık, rüşvet, irtikâp, ihaleye fesad karıştırma”ya dair yüzlerce “suç duyurusu dosyası”ndan bir tekinin dahi işleme konulmayıp soruşturulmamasına mukabil, muhalefetten seçilmiş belediye başkanlarının uyduruk “gizli tanıklar”ın “şantajlı etkin pişmanlık itirafçıları”nın “duydum”, “demişlerdi” ifadeleriyle uluorta “suçlu” ilân edilmeleri haksızlığı ve hukuksuzluğunu bir defa daha açığa çıkarıyor.

Ve muhalefettekilerin âlây-ı vâlâyla kelepçelenip gözaltına alınarak “yargısız infaz”la tutuklatmalarına mukabil, millet malını hırsızlayan “foncu hırsızlar”ın bir kısmının haftalar sonra “ifadeye çağrılmaları”ndaki çirkin çifte standardı deşifre ediyor.

Sormak lazım; daha iddianamesi hazırlanmadan, yargılanmadan muhalifleri toplum nezdinde peşinen insafsızca karalayan iktidardakilerin aklına, “ucu iktidar mahfilleri”ne uzanınca mı “lekelenmeme hakkı” geldi? “Fon vurguncuları” sözkonusu olunca mı hukukun temel kurallarının başında gelen “mâsumiyet karinesi”ni, “savunma hakkı”nı hatırladılar?

Yazık, çok yazık…

TESBİT

Faturası yine millete mi?

İki köprü, sekiz otoyolla çevre yollarının inşasına yetebilecek 188 TIR dolusu milletin parasının soyulduğu “yüzyılın soygunu”yla ilgili her ne kadar iktidar sözcüleri “Kim olursa olsun haksız kazancın bedelini öder” deseler de faturanın yine milletten ödeneceği söylentileri gırla gidiyor.

Bundandır ki 455 bin mağdura ödemelerin soygunculardan değil, doğrudan ya da dolaylı bütçeden karşılanacağı istifhamlı ifşaatları artıyor. 

Zira en üst düzeyde “fonları tedbir ve tasfiyede kamu kaynaklarının kullanılmayacağı” söylense de son süreçte hisse devriyle fon havuzuna kamudan yaklaşık 24 milyarın aktarılması işlemde kamu kaynaklarının harcanacağının sinyali olduğunu bildiren ekonomistler, “kamu kaynağı kullanılmayacak’ lâflarına bakmayın, parayı Varlık Fonu üzerinden koyacaklar” tesbitleri dikkate değer.

Bu tesbitle muhalefet sözcüleri, “parayı kim çaldıysa ensesinden yakalayıp çatır çatır tahsil edilsin” çağrısını yapıyorlar. Manipülatif vurgunla, hukuksuzluklarla yüzde 100’lere varan vurgunun vurguncuların haksız kazançlarından, şirketlerinin mal varlıklarından ödenmesi; milletin parasının kullanılmaması uyarısında bulunuyorlar.

Bu yüzden “milyarlar fonculara, faturası yine millete” yorumları yapılıyor.

SÖZÜN ÖZÜ

“Hırsıza, ‘gönlünden ne koparsa!’”

“Soyguna göz yumanların, olaya bizzat iştirak edenlerin görevden bir an önce el çektirilmesi gerekiyor. Hırsıza, çaldığı paradan ‘gönlünden ne koparsa getir’ deniliyor, her şey temize çıkıyor!..”

Müsavat Dervişoğlu, İyi Parti Genel Başkanı

HAFTANIN SÖZÜ

“Malınızı ceplerine indirip hapsettikleri gibi…”

“Evet, reisleriniz malınızı ceplerine indirip hapsettikleri gibi, akıllarınızı da sizden almışlar veya dimağınızda hapsetmişler. Eyyühe’r-ruûs ve’r-ruesâ! (Ey reisler ve başkanlar!) İşi birbirinize havale etmeyiniz. Elinizdeki malımızla ve yanınızdaki aklımızla bize hizmet ediniz...”

Bediüzzaman

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