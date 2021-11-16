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16 KASIM 2021 SALI - YIL: 52

Hasan Hüseyin Erol Anlatıyor: Bediüzzaman’ın Talebesi İbrahim Edhem Talas

Muzaffer KARAHİSAR
16 Kasım 2021, Salı
Hafız Hasan Hüseyin Erol 1943 yılında Sandıklı’nın Koçgazi Köyü’nde doğmuş.

Küçük yaşta Bediüzzaman’ın talebesi ve Nur postacısı İbrahim Edhem Talas’ın rahle-i tedrisinden Kur’ân, ilim, irfan dersleri almış, Risale-i Nur okumuş, yazmış bahtiyarlardan. Emirdağ Lâhikası’nda ismi geçen Üstada mektuplar yazan Alamescit Köyü imamı İbrahim Edhem, Koçgazi Köyü’nde okuttuğu talebelerden H. Hüseyin Erol ile hoca-talebe münasebetleri, irtibatları, muhabereleri, muhabbetleri vefatına kadar devam etmiş.

İbrahim Edhem, bulunduğu yerleri aydınlatan bir Nur halesi, bir meşale gibi köylere İslâm’ın ulvî hakikatlerini, Kur’ân dâvâsını ulaştıran mümtaz bir Nur Talebesidir. Yıllarca pratik zekâsı, bilgisi, esprisi, lâtifeleri ve tatlı sohbetleriyle insanlara yüce dinimizin vecibelerini, güzelliklerini köyden köye dolaşarak büyük küçük demeden herkese anlatmış, gönüllerde iz bırakmış Sandıklı havalisinde meşhur, faziletli bir âlimdir.

Emekli din görevlisi H. Hüseyin Erol, İbrahim Edhem’i şöyle anlatıyor: Köyümüzde mektep medrese bulunmadığı zamanda ona küçük yaşta talebe oldum. Kış gecelerinde köylüleri camide toplar, sûreleri okutur, fıkıh bilgileri anlatır, ahlâk ve adap dersleri verirdi. Gençlerle çocukları gündüz derslerinde okuturdu. Kabiliyetli olanlarla ayrıca ilgilenir, teşvik ve taltif ederdi. Kur’ân okumayı ve yazmayı o dönemde öğrendim.

Ertesi sene Sandıklı Macıl Köyü’ne (Örenkaya) imam olmuştu. Bizim köyden İsmail isminde bir arkadaşla beraber o köyde İbrahim Edhem Hocamızın evinde kalarak eğitime devam ettik. Hocam mücerret yaşadığı için evini bir nevi dershane yapmıştı. “Nur şakirtleri, mümkün olduğu kadar her yerde küçücük bir dershane-i Nuriye açmak lâzımdır.” Bu hakikati daha sonraki zamanda Emirdağ Lâhikası’nda görmüştüm. 

Daha sonra hafızlık yapmak için ayrılsam da ondan aldığım ilk terbiye, ahlâk, fazilet dersleri, tavsiyeleri ve hayat düsturları ömrüm boyunca bana rehber oldu. Risale-i Nur hakikatlerinin kazandırdığı tahkiki iman, ilim, ihlâs, ibadet, marifet ve muhabbet düsturlarıyla istikametli, bereket içinde, huzurlu bir hayat yaşadım, elhamdülillah.

Hayatını dâvâsına adamış, yıllarca Risale-i Nurlar’ı yazmış, tanıtmış, anlatmış, Nur postacısı, Isparta kahramanlarının yoldaşı ve Bediüzzaman’ın talebesi ve Afyon hapsinde arkadaşı İbrahim Edhem Talas’ın mübarek şahsiyeti, müstesna faziletleri anlatmakla bitmez. 

Başka arkadaşlara onun hayatından, hatıralarından ve hizmetlerinden içtimaî ve sosyal faaliyetlerinden anlatmıştım. O bilgilere her zaman ulaşılabilir. Esas benim dikkatimi çeken İbrahim Edhem Talas’ın bizlere de örnek olacak hususî hayatı, ibadeti, takvası ve muhtelif vasıflarıyla, sadâkati, teslim ve tevekkülü ile Bediüzzaman gibi Asr-ı Saadeti yaşamaya ihtimam göstermesidir.  

Bir yıllık kazancını hizmete ve eğitime harcardı. Okuttuğu çocuklara cömertçe ikramlar, yoksullara yardımlar ederdi. Kimseden karşılıksız bir şey almaz, yiyecek kabul etmezdi. Hiç boş durmaz Kur’ân, Cevşen, Risale-i Nur okur ve yazardı. Sünnete uygun ihlâsı, ibadetleri, namazları, takvası, fazileti, muamelatı ile hakkaniyete riayeti... Üç basamak merdivene çıkmak bana zor geliyor, fakat sabaha kadar namaz kılsam yorulmuyorum, derdi. Ömrü mücerret, gurbette, kimsesiz yaşamış ve vefat etmişti. Üstad gibi vefatında dünyalık bir şey bırakmamıştı. O cesaret ve şecaat sahibiydi. (İslâm düşmanlarına karşı lâfını esirgemezdi.) Hizmetteki sebatı, sadâkati, şevk ve gayreti hiç eksilmedi. İnsanlara ve hayvanlara karşı şefkat ve merhameti gibi hayatından birçok misaller var…

Vefat edince cenazesini benim yıkamamı vasiyet etmişti. 1971’de o vazifeyi ifa ettim. Musalla taşında cenaze namazı öncesi ölümü ve ahireti hatırlatan yazıyı okunması için hazırlayıp kefenin içine koymuştu. O yazıyı okurken cenaze namazında bulunanlar ağlamıştı. 

Vasiyeti üzerine Sandıklı Menteş Kasabası Kabristanı’nda türbesi bulunan Menteş Baba Türbesi yanına defnedilmişti. 

Başta Peygamberimiz (asm), bütün peygamberler, Sahabe-i Güzine, Üstadımıza, Nur Talebeleri ile İbrahim Edhem Hocama ve ehl-i imana her zaman rahmet duâları, Fatihalar, Cevşen ve Kur’ân hatimleri gönderiyorum. x

Allah kabul etsin… 

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