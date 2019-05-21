Mevlâna Hazretlerinin:

‘’Kalp sırrına erenler neler yapar bilir misin? Kızmazlar... Küsmezler... Kırmazlar... Kırılmazlar... Her şeyden bir güzellik bulurlar... Hiçbir şeyi insanoğlundan bilmezler, Rabbinden bilirler... Her şeyi ondan umup ondan beklerler... Ve susarlar... Susarak konuşurlar...’’ sSözünden ilham alarak gönül dilini konuşturan Eğitimci Mustafa Toptop’un tevekkül ve teslimiyeti ima, izah, ifade eden “Sus Kalbim” isimli güzel şiiri:

“Sus kalbim sus

Sen sus öz konuşsun

Yangın değil

Yüreğindeki köz konuşsun

Söylenecek çok söz varken

Elbise bedene darken

Sen sus

Sözün sahibi konuşsun

O’ndan gelir O’na gider

Hayır ve şer

Bir de kader

O halde ey kalbim sen sus

Var ve Bir içinde hiçliğini bil

Yok olmaya bak ve sus

Sen sus sus

Hem bak bugün cuma

Haydi durma koş koş

Sükutun derinliğinde coş

‘Hikmet’e ram ol saye sarıl’

Sus da konuş

Sessizliğin sesi ne hoş

Sus kalbim sus

Sus da konuş.

Sevgili Peygamberimiz (asm): “Allah’a ve ahiret gününe inanan kimse ya hayır konuşsun ya da sussun.” buyurmuşlar. Sükunetle, sessizlik içinde kâinattaki Kadir-i Zülcelal’in tevhid delillerini, hak söyleyen ayetlerin sırlarını, yıldızların şirin hutbelerindeki derin manaları, berrak hakikatleri tefekkür enginliğiyle dinleyerek ruhumuza vereceği huzur ve huşuyu her zaman iman iksiriyle hissedebilmeliyiz.

“Benim Rabb-i Rahîmim, dünyayı bana bir hâne yaptı; ay ve güneşi o hâneme bir lâmba ve baharı bir deste gül ve yazı bir sofra-i nimet ve hayvanı bana hizmetkâr yaptı ve nebâtâtı, o hânemin zînetli levâzımâtı yapmıştır.” (Sözler, 23. Söz.) demeliyiz.