"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 MAYIS 2019 SALI - YIL: 50

Sus kalbim

Muzaffer KARAHİSAR
21 Mayıs 2019, Salı
Mevlâna Hazretlerinin:

‘’Kalp sırrına erenler neler yapar bilir misin? Kızmazlar... Küsmezler... Kırmazlar... Kırılmazlar... Her şeyden bir güzellik bulurlar... Hiçbir şeyi insanoğlundan bilmezler, Rabbinden bilirler... Her şeyi ondan umup ondan beklerler... Ve susarlar... Susarak konuşurlar...’’ sSözünden ilham alarak gönül dilini konuşturan Eğitimci Mustafa Toptop’un tevekkül ve teslimiyeti ima, izah, ifade eden “Sus Kalbim” isimli güzel şiiri:          

“Sus kalbim sus 

Sen sus öz konuşsun 

Yangın değil 

Yüreğindeki köz konuşsun 

Söylenecek çok söz varken 

Elbise bedene darken 

Sen sus 

Sözün sahibi konuşsun 

O’ndan gelir O’na gider 

Hayır ve şer 

Bir de kader 

O halde ey kalbim sen sus 

Var ve Bir içinde hiçliğini bil 

Yok olmaya bak ve sus 

Sen sus sus 

Hem bak bugün cuma 

Haydi durma koş koş 

Sükutun derinliğinde coş 

‘Hikmet’e ram ol saye sarıl’

Sus da konuş 

Sessizliğin sesi ne hoş 

Sus kalbim sus 

Sus da konuş. 

Sevgili Peygamberimiz (asm): “Allah’a ve ahiret gününe inanan kimse ya hayır konuşsun ya da sussun.” buyurmuşlar. Sükunetle, sessizlik içinde kâinattaki Kadir-i Zülcelal’in tevhid delillerini, hak söyleyen ayetlerin sırlarını, yıldızların şirin hutbelerindeki derin manaları, berrak hakikatleri tefekkür enginliğiyle dinleyerek ruhumuza vereceği huzur ve huşuyu her zaman iman iksiriyle hissedebilmeliyiz.

“Benim Rabb-i Rahîmim, dünyayı bana bir hâne yaptı; ay ve güneşi o hâneme bir lâmba ve baharı bir deste gül ve yazı bir sofra-i nimet ve hayvanı bana hizmetkâr yaptı ve nebâtâtı, o hânemin zînetli levâzımâtı yapmıştır.” (Sözler, 23. Söz.) demeliyiz.

Okunma Sayısı: 108
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İftar sofrası israf sofrası olmasın

    'Bu yalan bir haberdir'

    İsrail televizyonunun 'ateşkes' iddiaları yalanlandı
    📷

    Georgetown Üniversitesi’ndeki 32 yıllık mescit: Al-Amoodayn

    İşlenmiş gıdalar iştah açıyor

    Oruç tut, sıhhat bul

    Fenerbahçe Erzurum'dan 3 puanla döndü

    AKP gençlikten uzaklaşıyor

    40 yıllık pilotun feryadı

    Üreticide düştü, markette düşmedi

    ‘MB’nin kendine ait rezervi yok’

    İslamilik Endeksi’nde Türkiye 95. sırada

    İSKİ’de 874 makam aracını kim kullanıyor?

    Bakan Selçuk: Matematik dersi almadan bir üst sınıfa geçmek mümkün değil

    31 Mart bitti, beka söylemi kesildi

    AKP’li Ekinci: Beka söylemi kaybettirdi

    Trump'a 'İskender ve Cengiz Han' benzetmeleriyle karşılık verdi

    Şanlıurfa'daki terör operasyonuna ilişkin çok sayıda gözaltı

    Meteoroloji 12 şehri uyardı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokrasi külâhlı tek adam rejimi
    Ali FERŞADOĞLU

    Ne bekliyorsunuz Allah aşkına!
    Genel

    'Bu yalan bir haberdir'
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    İftar sofrası israf sofrası olmasın
    Mehmet KARA

    İnsana bakınca partisi nasıl anlaşılır?
    Risale-i Nur'dan

    Hayırda israf, israfta hayır yoktur
    Hüseyin Şahinoğlu

    İman nuru ve temizlik
    Süleyman KÖSMENE

    İmanlı ihtiyarlığın güzellikleri
    Orhan GÜLER

    Bereket kalmadı, huzur kayıp

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.