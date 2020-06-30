"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 HAZİRAN 2020 SALI - YIL: 51

Muhasebe, kontrol ve sorgulamak

30 Haziran 2020, Salı
Dengeli ve sağlıklı bir hayat, sorgulamak, nefis muhasebesi ve devamlı bir kontrolden geçer.

Meşrû sınır ve çizgide kalmak, hayat ve insanlık için önemli ifade ve kavramlar.

Asıl olan, insanın işe kendi enfüsi daireden başlayıp, dış dünyayla az alâkadar olmaktır. İslâm inancında, “nefis muhasebesi” günlük hayatta; “oto kontrol empati… vb.” gibi kavramların bilinip hazmedilmesi büyük öneme haizdir.

Akıllı, inançlı bir insan, neyi, niçin, ne zaman yaptığını bilmeli. Muhakeme ve sorgulama hayatı iyi okumanın tezahürüdür.

Sorgulamak aslında; dengenin, saygının, haddini aşmamaktır. Adaleti ve hukukun gereğini yapmaktır. Meşrû sınırlar içerisinde kalmanın adıdır. Hakka rıza ve bir nevi teslimiyettir. Sorgulamak veya sorgulanmak, kişinin kendi iç dünyasında ve vicdanındaki rahatlamadır. Kusurlarından temizlenmek ve fazilettir.

Kendi sınırlarının idrakini unutup herkesi suçlayan bir “ruh hali” çevre için ciddî bir problemdir. Bilerek, bilmeyerek, cahilce, sınırları ve kaderi çizgiyi zorlama bir fecaate dönüşebilir. 

Doğru çözüm; doğru kaynak, doğru bilgi ile mümkündür. İtimat edilebilir bir rehberle yolculuk, güven ve netice demektir. Problem çözmede Risale-i Nur Külliyatı ve müellifi Bediüzzaman güvenilir bir kaynak ve rehberdir. Risale-i Nurlar, musîbet ve felâketlerin “kalın gaflet perdelerini” yıktığını yazar.

“İkinci Dünya Savaşı’nın neticesinin sebeb olduğu şiddetli zulüm, istibdat, merhametsiz ve tahribata dikkat çeker. Büyük tahribatları tamir edememeden meydana gelen dehşetli vicdan azabı sahnelerini nazara verir.

Risale-i Nurlar, insanın yaratılıştan sahip olduğu yüksek istidat ve mahiyetin dehşetli yaralanma acılarının kaynaklarını tesbit edip gösterir. Bütün bu gaflet tabloları ve sağır tabiatın Kur’ân’ın elmas kılıncıyla ancak parçalanacağını ortaya koyar. Gaflet ve dalâletin en boğucu aldatıcı, en geniş perdesi olan siyasetin yeryüzünde pek çirkin, pek gaddarane hakikî suretine dikkat çeker.

Neticede, insanlık için dünya hayatının çirkin ve geçici olmasını izah edip, insanlığın fıtraten hakikî sevip aradığı baki hayatın varlığına işaret eder.” (Sikke-i Tasdik-ı Gaybi, s. 9)

Büyük manyetik uyuşturuculardan olan televizyonlar ve bir kısım medya, menfiliğin kaynağı konumuna gelmiştir. Ekranların kara haber kaynağı gibi çalışması ruh ve vicdanları tahrip ediyor.

Çocuklarımız, gençlerimiz bu bataklığın kurbanı olmaktan bir şuurlu muhasebe ve geri dönüşle kurtulabilir. Haneleri tahrip eden, acı kayıpların durdurulması iman ve İslâmiyet inancının akıl, kalp, ruh ve his dünyasına nakşedilmesiyle mümkün olur. İç dünyamız bu muhasebe ve değerlendirmeye odaklanırsa kurtuluş yolu açılır.

Cenab-ı Hakk’ın -lâyık olmadığımız halde- ihsan ettiği bu kadar nimetlerle hemhal olurken, aynı vatanı paylaştığımız binlerce insanın mağduriyetleri, İslâm âlemindeki yürek paralayan sah- neler iç dünyamızda bir burukluk ve ciddî sorgulamayı kaçınılmaz kılıyor!

Bu asrın dehşetiyle herkesi saran derin “gafletin” farkındalığıyla bir kendini kontrol, sorgulama ve hataları anlayıp, sorgu- lamaya dönmek aklın gereğidir. Sorgulama, muhasebe, kontrol vazgeçilmezler listemiz olmalı.

Mazi, geleceğin aynasıdır. Tarih cisimleşmiş ibret tablosunun adıdır. Gerçek sorgulama; öze dönmek, kendini ve haddini bil- mektir. Toplumun en küçüğünden en büyüğüne bütün heyetler ve kurumlar bunu yapmalıdır. Ana babalar, büyükler, siyasetçi, idareci, herkes bunu vazife bilmeli ve sorumluluğunu yerine getirmelidir.

İnsanları, hadiseleri, sebeb ve neticeleri doğru olarak “sorgulamak!” çözüme atılan ilk adımdır. Objektif, ilmî, dinî, insanî açıdan yapılan sorgulama toplumda huzur ve rahatlamanın anahtarıdır.

Cenab-ı Hak milletimizi ve İnsanlığı her türlü felâketlerden korusun. Kendinden başlayan bir nefis muhasebesini yapmayı bize yakın etsin. Amin. Başta idareciler ve bütün sorumlu kişi ve kuruluş erbabına basiret ve feraset versin. Bizlere, gerçek insan ve kul olmanın gereğini icra ettirsin. Dengemizi kaybettirmesin. 

Sağlıklı düşünmek ve istikametli fikir üretip, yürütmek nasip etsin. (Âmin)

Okunma Sayısı: 145
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yargının akordunu bozdunuz

    Dünya genelinde son 24 saat böyle geçti

    Tehlike azalmıyor, artıyor

    Hürriyetin değerini daha iyi anladık

    ‘AVM değil, nefes almak istiyoruz’

    GATA’dan atılan öğrencilere ne oldu?

    Parti devleti mantığından çıkmalıyız

    Demirel 28 Şubat’ta darbeyi önlemeye çalıştı

    İsrail, Filistin tarihini yok etti

    İkinci elde dolandırıcılığa dikkat!

    4’te 1’ini tüketmeden israf ediyoruz

    Küresel salgında en kötüsü henüz gelmedi

    Yoğun bakımdaki artış olağan düzeyde

    Mercedes'ten ırkçılığa karşı siyah araç adımı

    ABD'de son 24 saatte 40 bin yeni vaka!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda alınan kararları açıkladı

    Bakan Akar'dan 'Pençe-Kaplan Operasyonu' bilgilendirmesi

    Afganistan'da pazar yeri kan gölüne döndü!

    İsrail’in 'ilhak' planına dikkat!

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yargının âdil olması için
    Mustafa ÖZBEK

    AYM’nin son Bylock kararı
    Genel

    Yargının akordunu bozdunuz
    Genel

    Hürriyetin değerini daha iyi anladık
    Genel

    Tehlike azalmıyor, artıyor
    Faruk ÇAKIR

    Korku duvarı da aşılır
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Tabiî hâkim ülkesi nerede?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Osmanlı’da Nuh Tufanı (1)
    Süleyman KÖSMENE

    Öncelik işin mi, besmelenin mi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.