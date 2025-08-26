"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

26 AĞUSTOS 2025 SALI - YIL: 56

Risale-i Nur okuma programları tekrarlanmalı - Trabzon yetişkinler okuma programı (2)

Nejat EREN
26 Ağustos 2025, Salı
İkinci durağımız dadaşlar diyarı, tarihî Erzurum’du. Ulu Camii, Çifte Minareli Medresesi, Tabyaları ile ünlü kahramanlar diyarı... Akşam namazını Ulu Camide kıldık, cemaat kalabalık. Caddelere imanın nişanesi tesettürlü bayanlar âdeta damga vurmuştu.

Akşam dershanemizde, gayretli, hasbi, kardeşimizle güzel bir ders ve sohbetimiz oldu. Doğunun misafirperverliğinin gereğini yaptılar. Teşekkür ediyoruz. Dershane, şehrin merkezinde, güzel, temiz bir mekân. Allah kardeşlerimizin gayretlerini ve sayısını arttırsın inşallah.  

Nur talebeleri arasındaki irtibat, uhuvvet, kaynaşma, kucaklaşma çok semereli. İrtibatsızlık boşluktur. Şahs-ı manevide, aşk, şevk hareket şart. Heyetlerle, Risale-i Nur okuma programlarıyla bu tür hizmetler tekrarlanmalı, irtibat, hareketlilik sağlanmalıdır.  

Bütün bunlar, bizlere dava kardeşlerimizle: kucaklaşma, hasbihal ve sohbet etme imkânını tanıyor. İman kardeşliği, bir vefa duygusu ve saadet kaynağıdır. 

Serhat şehri Kars’tayız    

Kars ili ziyaretimiz bir gecelikti. Serhat şehri Kars’a bu üçüncü ziyaretimdi. İlki, 1999 Yılı Temmuzunda Üstadın hayatı ile ilgili çalışmam dolayısıylaydı. İkincisi, 2013 kış “okuma programı” içindi. Bu üçüncüsü, grup dostlarımızla ayrı bir heyecan ve planla kudsî dava içindi.

Yıllar ve insanlar değişse de aynı dava ve çizgide hizmete devam etmek Allah’ın bir lütfudur...  

Öğle vakti Kars’taki dostlarla buluşup hasret giderdik. Sonra, onların teklifiyle. Türkiye -Ermenistan sınırı, Arpaçay nehrinin vadi kenarındaki meşhur Ani Harabelerine ziyaret.  

Ani Harabelerinin önemi çok büyük. Ecdadımız Alparslan’ın Anadolu’ya ilk ayak bastığı topraklardı. İlk çağlardan başlayarak, Selçuklulardan, Osmanlılara kadar 17 devlete vatan olmuş “Ani Harabeleri” Ermenistan, Türkiye’yi ayıran Arpaçay Nehrinin kıyısında kurulmuş muhteşem bozkır. Geniş alan, her türlü inanç, millet, devlet, kültürün hatıralarını taşıyan bir muhteşem seyrangâh! 

Üç saate yakın bu ziyaretten sonra Kars’taki dershanemizdeyiz. Dersimizi yapıp buradaki hizmetler hakkında bilgilendik. Geniş dershanenin üniversite yakınlarına taşınma hedefi güzel. Bu hedef hakkında arkadaşlarımızla fikirlerimizi paylaştık. Allah yardımcıları olsun.

Okuma programının değerlendirilmesi 

Kısa olsa da çok şükür istifadeli oldu. Allah tekrarını nasip etsin. (İ. Civelek.)

Hayat Faaliyettir. Şevk ise matiyesidir. Bize şevk verdiniz. (İ. S. Durgun.)

İlk kez yetişkin okuma programına katıldım. Tanıştığımız misafirperver, mümtaz  ağabey, kardeş, dostlar, Risale- i Nur gibi çok kıymetli bir eseri okuma ve yorumlama imkânı, içtimaî hayat nazarında paylaşılan ölçü ve tespitler, gönlümüzde, ufkumuzda, ruhumuzda tarifsiz kazanımlar sağlamıştır. (A. Öztorun)

Davetimizi kırmayıp iştirakiniz, dört-beş vilâyet nezdindeki kucaklaşma ve irtibata vesile olmanız, ayrıca bölgenin manevîharmanlamasına katkı vermeniz cihetiyle teşekkür ediyoruz. Hayırlı hizmetlerde tekrar buluşmak ümidiyle. (A. Şahintürk)

İnşaallah önümüzdeki yıllarda yeni programlar yapabilmek duasıyla. (A. Baki)

Yedi günlük Erzincan, Erzurum, Kars okuma programı ve seyahatlerinde:  

Trabzon’un samimiyeti, gayreti, planlaması, fedakârlığı ve ileriye dönük ufku vardı.  

Erzincan’da samimilik, davaya sadakat, yardımlaşma ve gayreti gördük.  

Erzurum ve Kars’ta; doğunun sarsılmayan sadakat, şefkat, saygı, hürmet, samimilik, dostluk, fedakârlık örneğine şahit olduk. 

Cemaatimizin bu tür programlarda aşk, şevk, motivasyonunu arttırmalı, batıdan-doğuya, kuzeyden-güneye hizmet programlarının devamına hayatî ihtiyaç var… 

Okunma Sayısı: 211
