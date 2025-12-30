"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 ARALIK 2025 SALI - YIL: 56

Aile saadeti, muhabbet ve şefkat -8

Nejat EREN
30 Aralık 2025, Salı
AİLEDE DİNÎ EĞİTİM VE ÇOCUKLARA DİNİ VE KUR’ÂN’I ÖĞRETMEDEKİ BASAMAKLAR:

- Kelime-i şehadet ve bazı kısa duaları öğretmektir. Eğitir ve öğretirken onları yeteneklerinin üstünde işlere zorlamamak.  

- Kur’ân’ı yeni harfte noksanlar olduğu için, mümkün oldukça yeni harften okutmamalı, manaların çarpık olmaması için  Kur’ân’ın aslı olan Arap Alfabesine göre öğretilmelidir.  

- Kur’ân okumanın faydası, yalnız hâfız olmak, dünyada onunla bir makam kazanmak, bir maaş almak asla olmamalıdır. Kur’ân’ın Allah kelâmı mukaddesliği üzerinde durularak herbir harfinin, on, yüz, binler cennet meyveleri ve âhiret faydası olduğu, ebedî hayatın rahatı ve saadetini te’min ettiği inancıyla öğretilmelidir.  

- Okullardaki, eğitim ve öğretim: dünya geçimi, rütbeleri için verilmektedir Bu metodun ise, kısacık dünyevî hayata bakmaktadır. Bunun derecesi, faydası birse, ebedî hayat için Kur’ân’ın kudsî kelimeleri, nurlu ve imanî mânalarını öğrenmek binler derece daha kıymetlidir. Maddî fenler şişe, manevî ilimler elmas hükmündedir. 

- En esaslı, sarsılmaz, hakikatler annelerden alınan telkinat ve manevî derslerdir. O dersler insan fıtratında çekirdekler hükmündedir. Sair dersler o çekirdekler üzerine bina edilir. O büyük hakikatler hayat boyu devam eder.1 

- Kur’ân’ın,  valideyne karşı çocukları, beş mertebe hürmet ve şefkate davet etmesi; hukuklarının ne kadar ehemmiyetli ve ukukları  (hürmetsizlikleri) ne derece çirkin olduğunu gösterir.2

- “Peder (baba) yalnız veledinin kendinden daha ziyade iyi olmasını ister. Ona mukabil veled dahi, pedere karşı hak dava edemez. Demek vâlideyn ve veled ortasında fıtraten sebebi münakaşa yok. Zira münakaşa, ya gıbta ve hasedden gelir. Pederde oğluna karşı o yok. Veya müna- kaşa, haksızlıktan gelir. Veledin hakkı yoktur ki, pederine karşı hak dava etsin. Pederini haksız görse de, ona isyan edemez. Demek pederine isyan eden ve onu rencide eden, insan bozması bir canavardır.3   

UYUMSUZLUK VE ANLAŞMAZLIKLARIN SEBEBLERİ:

1) Geçim derdi sıkıntıları: 

2) Evlerdeki bereketin direği, rahmet vesilesi ve musibet defedicisi; anne -babaların varlığına katlanamama tatbikatları. 

3) Hakikî ihlâs ile hakikî bir fedakârlık taşıyan validelik şefkatinin sû-i istîmal edilip, masum çocukların elmas hazinesi hükmünde olan âhiretini düşünmeyerek, muvakkat, fânî şişeler hükmünde olan dünyaya, o çocuğun masum yüzünü çevirmek ve bu şekilde ona şefkat göstermek, o şefkati sû-i istîmal etmek.4 

4) Allah’ın ikramıyla dünyaya gelmiş ve her şeyi öğrenmeye muhtaç, nazik, hassas o masum yavrulara her gün yeterli ilgi ve alâkanın gösterilmemesi!  

5) Aile fertleri arasındaki konuşmalarda uygunsuz ve nezaketsiz ifadelerin kullanılması. 

6) Hanelerdeki her alan ve sahadaki israf.  

7) Şefkat damarını yanlış yerde kullanmak. 

8) Çevre faktörü ve “Mahalle baskısının “ aile hayatındaki menfî tesirleri. 

9) Medya ve teknolojiye bağımlık ve tutku!

10) Zamanı ve eşyaları yersiz ve düzensiz kullanma. 

11) Prensipsiz ve kuralsız hareket ve filler. 

12) Yetişkinlerin, farkında olarak veya olmayarak,  çocuklar acı çekip üzülürken, iyi bir şey yaptık duygusuyla göğsünü gere gere örnek anne/babayı oynayabiliyor olma halleri!  

Çare ve çözüm yollarını da gelecek yazımızda işlemeye çalışalım.

—Devam edecek—

Dipnotlar:

1- Lem’alar, s. 228.

2- Sözler, s. 639.

3- Age., s. 639.

4- Lem’alar, s. 228.

