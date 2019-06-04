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4 HAZİRAN 2019 SALI - YIL: 50

Risale-i Nur eserleri ve Nur Talebelerinin özelikleri

04 Haziran 2019, Salı
Bu asra mânevi yönden damgasını vuran Risale-i Nur Külliyatı ve onun takipçisi ve nâşiri olan Nur Talebelerinin fıtri özeliklerine işaret eden bir çalışmayı, Emirdağ Lahikası’ndan derledik. İstifadesi için takdim ediyoruz.

Risale-i Nur ve Risale-i Nur Talebeleri:

· “Bir ruh iki ceset” anlayışıyla Nur hizmetine devam edenlerdir.

· Aldanmaz, sarsılmazlar ve de muhaliflerle münakaşa etmeyenlerdir.

· Âmi adamların ihlâsla tesanüdlerinin, bir velâyet hassasını verdiğini ispat edenlerdir.

· Âsâyişin muhafızı olanlardır.

· Âzamî ihlâs ile terk-i enaniyeti hep ön planda tutanlardır.

· Benlik, gösteriş, şöhret, enaniyet, kendini satmaya çalışmak, beğendirme, gösterme derdi olmayanlardır.

· Bir buçuk milyar hakikî kardeşleri bu millete kazandırmakla en ehemmiyetli bir hizmeti ifa eyleyenlerdir.

· Bu asırda bütün hücumlara karşı mağlup olmayanlardır.

· Bu talebesizlik zamanında, melaikelerin hürmetine mazhar olan, talebe-i ulum sınıfına dahil olanlardır.

· Çok ihtiyat, dikkat ve temkinli olmayı, sır vermemeyi şiar eden bir hakikat mesleğinde olanlardır.

· Çoklarının malını, istirahatını, dünya zevklerini, lüzum olsa hayatını bu hizmette feda edenlerdir.

· Dört esastan birisi olan “şefkat etmek, zulüm ve zarar etmemek.” Anlayışında olanlardır.

· Dünyanın hiçbir menfaatine tenezzül edip âlet olmayan, merak edip kudsî vazifelerinde fütur getirmeyip, çalışmayı, iştiyakı, ümidi, sevinci yaşatanlardır.

· Hakikat, sünnet-i seniye, feraize dikkat ve büyük günahlardan çekinmeyi esas alanlardır.

· Hazret-i Ali, Hasan, Hüseyin’in (r.a.) ve Gavs-ı Azamın (k.s.) ihbarat-ı gaybiyelerine mazhar olanlardır.

· Kudsî hizmeti, hiçbir şeye alet etmeyen, garaz, şüphe ve vesveseye meydan vermeyenlerdir.

· Hizmetin bazı yerlerde aksamasına karşı, perde altında fütuhatın devam ettiğini inanıp kabul edenlerdir.

· İman hizmetinde ihlâs-ı etem, anarşiyi durdurmak, âsâyişi muhafaza, sabır ve tahammülü sürdürenlerdir.

· Kalbi, ruhu, hissiyatı tenvir edip, manevî ilaçları vererek hazine-i Kur’âniyenin dellallığını yapanlardır.

· Kusurunu bilmekle mahviyetkarane yalnız rıza-yı İlahi için rekabetsiz hizmet edenlerdir.

· Küfr-ü mutlakın; altı olan anarşiliği, üstü olan istibdadı mutlakı, esastan bozan, reddedenlerdir.

· Maddî, mânevî tehlikelerden bu memleketi muhafaza için sürekli çalışanlardır

· Tabiatta boğulanlara, muannid zındıklara, dalalet; fennin perdelerindeki gaflete karşı; şüphe ve inkâra düşenlere lazım olan manevî ilâcı yetiştiren, bu manileri dağıtıp nuru tevhidi gösterenlerdir.

· Müşteri aramayan, muhatapların hakiki ihtiyaçlarını hissedip, yaranın tedavisi için çalışanlardır.

· Ne kadar az da olsalar, manen bir ordu kadar kuvveti ve kıymeti olanlardır.

· Nurlarla münasebeti kuvvetleştiği zaman, daha ziyade hizmet edebileceğini bilenlerdir.

· Pek az zahmetle pek çok kıymettar hizmet ve pek çok mânevî kazanç elde edenlerdir.

· Rıza-i İlâhîden başka bir amacı olmayan, mümkün oldukça içtimaî siyasî cereyanlara karışmayanlardır.

· Safi olan ihlâsın; müellifini bile ihlâssızlıkla itham etmek ciheti olan yüksek bir hakikate inanlardır.

· Tarikat değil, hakikat, Sahabe mesleğinin bir cilvesi olduğunu bilenlerdir.

· Tesanüd, sarsılmaz bir ittihadla, müşkülat ve mânialara şevk ve gayretle galebe edenlerdir.

· Yalvarmayan; muhatapları onları yalvarıp arayacak olanlardır. 

(KAYNAK: EMİRDAĞ LAHİKASI)

NOT: Geçmiş mübarek Leyle-i Kadrinizi ve gelen mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik eder, tüm İslâm alemi ve beşeriyet için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ederim. 

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