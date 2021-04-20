Sadâkat çizgisinde sabit kalabilmek

Sadâkat İslâm’da çok ayrı bir yeri olan güven veren haslet.

Sadâkat, başta âlemlerin efendisi Hz. Muhammed (asm) olmak üzere bütün peygamberlerin ortak özellikleri. İnsanlara arasında ilk hatırlanacaklardan Hz. Ebubekir (ra), Dört halife, Bilâli Habeşi, Yunus Emre, Caferi Sadık ve çok farklı bir simge; sadâkat şerefiyle Kur’ân-ı Kerîm’e geçen. Ashâb-ı Kehf’in köpeği, Kıtmîr, Hz. Peygamberine (asm) bağlılık ve sadâkatte örnek bir müceddid, Bediüzzaman Said Nursî. Sadâkat ahlâkıyla yetiştirdiği bu toprakların medarı iftiharları, Hüsrevler, Hulusîler, Hafız Aliler, Hasan Feyziler, Şamlılar, Zübeyirler, Sungurlar, Bayramlar ve daha niceleri!

Dünyevî hiçbir gayeye alet olmayacak iman ve Kur’ân dâvâsına sadık kalmak. İnsanlığın muhtaç olduğu, samimiyet, dürüstlük ve sadelikle bunu altı bin sayfa eserle tarihe emanet bırakmak.

Bu sadâkatli dâvânın “püf noktası ve mihengi” ihlâs, samimiyet, tahkiki iman, teslim, tevekküldür ve Kur’âna bağlı kalmaktır. Bunun içindir ki, Risale-i Nur dâvâsının hiçbir noktasında “arzilik, dünyevilik ve maddecilik” yoktur.

Omuzlara, “ihsan-ı İlâhî” tarafından konulan bu dâvânın muhatapları bu şuurun farkında olmalıdır. Bu büyük nimete mazhariyetinin şuurunda, şahsî ve ferdî yanlışlıkların dâvâya perde ve gölge olma potansiyeli ancak sadâkatli olma şuuruyla aşılabilir.

Risale-i Nurlar’ın özünde ve müellifi Bediüzzaman’ın hayatında, ilmî, dinî, amelî, itikadî, sosyal ve içtmaî sahalarda koyduğu teşhislere sadâkatle sahip çıkarak hizmet yürüyebilir.

“Arı su içip bal akıtır, yılan da su içip zehir akıtır” gerçeğiyle kudsi dâvânın muhalifleri de olacaktır. Zındıkanın hesapları hiç eksik olmayacaktır. İşte bu çetin imtihan “sadâkatle” aşılabilir.

Bu manevî imtihanda son nefese kadar sadâkatte kalmak önemlidir. Saff-ı evvel mübarekler heyetinin çetin imtihanları, “sürgün, hapis, dikta, falaka, tahkir, istibdad, hakaret ve alenî zulümdü! Şimdi ise, algı operasyonları, fitne, hile, tuzak, oyunlar, yıpratıcı cereyanlar gibi propagandalar var.

Her türlü menfilik ve tahribe karşı ciddî teyakkuza ihtiyaç var. Dâvâya olan sadâkat, gayret, tahkik, himmet, sağlam duruş ve samimiyet hayati öneme haizdir. Kalp ve gönüllerde sadâkat meleke haline gelmelidir ki menfi cereyanlara dayanılabilinsin. Çocuklarımız ve gençlerimize Üstad ve Risale-i Nurlar bu safiyetiyle aslına uygun tanıtılmalıdır.

Siyasî ve sosyal hayat sarmalı, dehşetli cereyanlara karşı ferdî, mukavemetin yetersizliği, heyet ve şahs-ı maneviye bağlılığın önemi iyi anlatılmalıdır. Kafalarda oluşan soru ve istifhamların, şahsî mütalâa ile değil ancak doğru isabetli çözüm yolu olan “meşveretlerle” aşılabileceği bilinmelidir.

Yetersiz eğitim sistemi, dildeki aşırı yozlaşmanın getirdiği bir derin boşluğa ek olarak, İslâmın özüne aykırı olan, “siyasal İslâm” yanlışıyla, maneviyat ve dinî konulardaki aşırı erozyon ve istismarın tahribatı akl-ı selimle iyi tahlil edilip değerlendirilmelidir. Toplumda meydana gelen; aşırı tarafgirlik ve dine karşı tavır çok ciddî bir travmadır. Bu yanlış çok ciddî bir tahlil ve değerlendirme gerektiriyor.

Netice olarak, sadâkat imtihanda doğru yolu takip etmek için, her türlü olumsuzluğun, tesbit, teşhis, çözüm ve çaresi tereddüt, soru ve görüşler, ihtisas sahibi heyetlerle aşılabilir. Bütün bu hakikatler, naşiri efkârımız olan gazetemiz Yeni Asya başta olmak her alandaki neşriyatımızda ve faaliyetlerimizde Risale-i Nur hakikatleri esasında kırıksız bir çizgi ile, delillerle yazılıp, neşredilmektedir. Dinin siyasetin “tarafgirlik ve menfaate” alet edilmemesi çok iyi tahlil edilmelidir.

“Büyük iş ve icraatlar” sloganıyla karartılan “büyük israfların” her devirde olduğu gibi bu devirde de olduğunu gözden uzak tutmadan ve yara yapmadan tamir görevimiz vardır. Biz birilerini alet etmediğimiz gibi, birilerine de alet olmamalıyız.

Çok daha büyük musîbetlere duçar olmamak için bu mübarek günleri kudsî dâvânın aslına sadık kalarak yaşamak ve değerlendirmek ümit ve temennisiyle.