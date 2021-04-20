"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 NİSAN 2021 SALI - YIL: 52

Sadâkat çizgisinde sabit kalabilmek

20 Nisan 2021, Salı
Sadâkat İslâm’da çok ayrı bir yeri olan güven veren haslet.

Sadâkat, başta âlemlerin efendisi Hz. Muhammed (asm) olmak üzere bütün peygamberlerin ortak özellikleri. İnsanlara arasında ilk hatırlanacaklardan Hz. Ebubekir (ra), Dört halife, Bilâli Habeşi, Yunus Emre, Caferi Sadık ve çok farklı bir simge; sadâkat şerefiyle Kur’ân-ı Kerîm’e geçen. Ashâb-ı Kehf’in köpeği, Kıtmîr, Hz. Peygamberine (asm) bağlılık ve sadâkatte örnek bir müceddid, Bediüzzaman Said Nursî. Sadâkat ahlâkıyla yetiştirdiği bu toprakların medarı iftiharları, Hüsrevler, Hulusîler, Hafız Aliler, Hasan Feyziler, Şamlılar, Zübeyirler, Sungurlar, Bayramlar ve daha niceleri!

Dünyevî hiçbir gayeye alet olmayacak iman ve Kur’ân dâvâsına sadık kalmak. İnsanlığın muhtaç olduğu, samimiyet, dürüstlük ve sadelikle bunu altı bin sayfa eserle tarihe emanet bırakmak.

Bu sadâkatli dâvânın “püf noktası ve mihengi” ihlâs, samimiyet, tahkiki iman, teslim, tevekküldür ve Kur’âna bağlı kalmaktır. Bunun içindir ki, Risale-i Nur dâvâsının hiçbir noktasında “arzilik, dünyevilik ve maddecilik” yoktur.

Omuzlara, “ihsan-ı İlâhî” tarafından konulan bu dâvânın muhatapları bu şuurun farkında olmalıdır. Bu büyük nimete mazhariyetinin şuurunda, şahsî ve ferdî yanlışlıkların dâvâya perde ve gölge olma potansiyeli ancak sadâkatli olma şuuruyla aşılabilir.

Risale-i Nurlar’ın özünde ve müellifi Bediüzzaman’ın hayatında, ilmî, dinî, amelî, itikadî, sosyal ve içtmaî sahalarda koyduğu teşhislere sadâkatle sahip çıkarak hizmet yürüyebilir.

“Arı su içip bal akıtır, yılan da su içip zehir akıtır” gerçeğiyle kudsi dâvânın muhalifleri de olacaktır. Zındıkanın hesapları hiç eksik olmayacaktır. İşte bu çetin imtihan “sadâkatle” aşılabilir.

Bu manevî imtihanda son nefese kadar sadâkatte kalmak önemlidir. Saff-ı evvel mübarekler heyetinin çetin imtihanları, “sürgün, hapis, dikta, falaka, tahkir, istibdad, hakaret ve alenî zulümdü! Şimdi ise, algı operasyonları, fitne, hile, tuzak, oyunlar, yıpratıcı cereyanlar gibi propagandalar var.

Her türlü menfilik ve tahribe karşı ciddî teyakkuza ihtiyaç var. Dâvâya olan sadâkat, gayret, tahkik, himmet, sağlam duruş ve samimiyet hayati öneme haizdir. Kalp ve gönüllerde sadâkat meleke haline gelmelidir ki menfi cereyanlara dayanılabilinsin. Çocuklarımız ve gençlerimize Üstad ve Risale-i Nurlar bu safiyetiyle aslına uygun tanıtılmalıdır.

Siyasî ve sosyal hayat sarmalı, dehşetli cereyanlara karşı ferdî, mukavemetin yetersizliği, heyet ve şahs-ı maneviye bağlılığın önemi iyi anlatılmalıdır. Kafalarda oluşan soru ve istifhamların, şahsî mütalâa ile değil ancak doğru isabetli çözüm yolu olan “meşveretlerle” aşılabileceği bilinmelidir.

Yetersiz eğitim sistemi, dildeki aşırı yozlaşmanın getirdiği bir derin boşluğa ek olarak, İslâmın özüne aykırı olan, “siyasal İslâm” yanlışıyla, maneviyat ve dinî konulardaki aşırı erozyon ve istismarın tahribatı akl-ı selimle iyi tahlil edilip değerlendirilmelidir. Toplumda meydana gelen; aşırı tarafgirlik ve dine karşı tavır çok ciddî bir travmadır. Bu yanlış çok ciddî bir tahlil ve değerlendirme gerektiriyor.

Netice olarak, sadâkat imtihanda doğru yolu takip etmek için, her türlü olumsuzluğun, tesbit, teşhis, çözüm ve çaresi tereddüt, soru ve görüşler, ihtisas sahibi heyetlerle aşılabilir. Bütün bu hakikatler, naşiri efkârımız olan gazetemiz Yeni Asya başta olmak her alandaki neşriyatımızda ve faaliyetlerimizde Risale-i Nur hakikatleri esasında kırıksız bir çizgi ile, delillerle yazılıp, neşredilmektedir. Dinin siyasetin “tarafgirlik ve menfaate” alet edilmemesi çok iyi tahlil edilmelidir.

“Büyük iş ve icraatlar” sloganıyla karartılan “büyük israfların” her devirde olduğu gibi bu devirde de olduğunu gözden uzak tutmadan ve yara yapmadan tamir görevimiz vardır. Biz birilerini alet etmediğimiz gibi, birilerine de alet olmamalıyız.

Çok daha büyük musîbetlere duçar olmamak için bu mübarek günleri kudsî dâvânın aslına sadık kalarak yaşamak ve değerlendirmek ümit ve temennisiyle. 

Okunma Sayısı: 210
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    2020 en sıcak 3 yıldan biri oldu - Guterres: Dünya "uçurumun eşiğinde"

    Yolsuzluk sistematik yağmaya dönüştü

    Enflasyonu en yüksek 14. ülkeyiz

    Yurt dışına göç artarak devam ediyor

    Bakan Pekcan’a zor sorular

    Bediüzzaman’ın Talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu Ağabey dualarla defnedilecek

    Dünya genelinde salgın gündemiyle son 24 saat

    Mini helikopter Ingenuity, Mars'ta başarıyla uçuruldu

    Yoğun bakım doluluk oranı açıklandı

    'Adil olursak salgını birkaç ayda kontrol altına alabiliriz'

    Koronavirüs nedeniyle 341 vefat daha

    Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 1 haftalık karantina kararı

    Kaç kişi geri gelmedi?

    'Rusya, Ukrayna sınırına 150 binden fazla asker yığmış durumda'

    Rusya'da muhalif lider Navalny hastaneye sevk edildi

    Arnavutluk'ta bir camide bıçaklı saldırı: 5 kişi yaralandı

    ABD'de aşı uygulaması 16 yaş ve üzerini kapsayacak şekilde genişletildi

    Sputnik V aşısının yeni etkinlik oranı açıklandı

    Ali Fuat Başgil’i duâlarla anıyoruz

    Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bediüzzaman’ın Talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu Ağabey dualarla defnedilecek
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Üstadın talebeleri
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hüsnü Bayram Ağabey
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Şifrepara, kriptopara ve Merkez Bankası
    Cevher İLHAN

    Siyasî tahrikte son radde
    Genel

    Yolsuzluk sistematik yağmaya dönüştü
    Ali FERŞADOĞLU

    Su, namaz ve Kur’ân nasıl şifâ kaynağı olur?
    Faruk ÇAKIR

    Başgil gibi hukukçular olsa
    Süleyman KÖSMENE

    Bazı ibadet soruları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.