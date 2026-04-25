"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 NİSAN 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Değerler eğitiminin değeri (!)

Nurenda Yaşar Coşkun
25 Nisan 2026, Cumartesi
Değerler eğitimi kavramı kulağıma hep bir kaynaştırma faaliyeti gibi gelir. Her kesimden insanı kucaklayalım, ortak değerler(!) etrafında buluşalım, çok da şey etmeden tadında bırakalım faaliyeti.

Hem seküleri ürkütmeyelim, hem dindarı kaçırmayalım tadında ortaya karışık bir kavram. Değerlerin verildiği(!) fakat bu değerin neden değerli oluşunun sorgulanmadığı okulların müşteri pardon öğrenci kazanma politikalarının en tatlı hali; değerler eğitimi. Yanlış anlaşılmasın değerlerle bir derdim yok, “Ne yani bunu da mı kaldıralım?” diyenlerle hiçbir derdim yok. Derdim, değerler eğitimi.

Değer denilen şey, kaynağından uzaklaştığında değersizleşir. Değeri, kökleriyle toprağa bağlayan şey dindir. Değeri, dinden koparırsan kısa süre güzel gözükse de solar gider. Meselâ “yaşlılara hürmet” bir değerdir değil mi? Elimizdeki bu değeri zamana, mekâna, duruma, ahvale, kişiye göre değişmeyecek bir hale sokan şey nedir? Her yaşlı nur yüzlü, tatlı sözlü müdür? Ya da her yaşlı seninle aynı zihniyette midir? Hz. İbrahim’i putperest babasına “babacım” dedirten vicdan ve merhamet olmadan “büyüklere hürmet” nasıl sürdürülebilir?

Değerleri sürdüren ve onları işlettiren ve tutarlı hale getiren hak din değil de nedir? O değeri, imanın bir rüknüne bağlamadan ona göre, buna göre, şuna göre olmaktan nasıl kurtarırsın ki? Sana göre değerli olanı bana göre değerli yapacak bir tevhid olmazsa bu işin altından nasıl kalkarsın? O yüzden göstermelik değerler eğitimini bir kenara bırakın vicdanlarda karşılık bulacak değer yargılarını işlettirmeye bakın.

İman eden ve iyi işler yapanların arasını ayırmayın. Resulullah’tan sonra namazı ve zekâtı ayırmaya çalıştılar, şimdi de iman eden ve iyilik yapanı ayırıyorlar. Ortaya sık duyduğumuz tabirler çıkıyor “On numara adam ama Allah’a inanmıyor ya da namaz kılıyor güya ama kul hakkı yiyor.” Bu cümleler yanlış önermelerin sonucu kafada oluşturulan yanlış algılar. Burada şeytanî bir oyun var. Dini değersizleştirme ve değerleri dinsizleştirme oyunu bu. Resulullah’ın yapmadığı şeyi yapmayın. Din ile değerleri ayırmayın.

İyi işler yapmanın motivasyonu dünyanın daha yaşanabilir bir yer olması mıdır? Önermeyi tersinden kuralım, dünya hiçbir zaman iyi bir yer olmadıysa niye iyi işler yapıyoruz? Çünkü biz sadece bu dünyaya inanmıyoruz. Zerre kadar iyiliğin ve kötülüğün hesapsız kalmayacağı bir dünyaya inanıyoruz. Değerlerin değersizce karşılık bulduğu bir dünyada, değerleri sürdürmek ancak baki bir gaye ile mümkündür.

Resulullah (asm) bunun en güzel numunesiydi. Onun peygamberlikten önceki güzel ahlâkını sürdüren, tekmil eden, hitama erdiren ancak iman ve İslâm’dı. Ahlâkın yozlaştığı cahiliye toplumunda, vahiy gelene kadar kendini o toplumdan uzaklaştırmaktan, dağa çekilmekten başka bir çare bulamayan Resulullah (asm) vahiyle tekrar şehre indi ve bir medeniyet kurdu.

O halde bizlere düşen “Bu ülkede ahlâk mı kalmış?” diyenlere rağmen iman etmiş bireyler olarak evlerden çıkıp güzel ahlâkı tatbik etmektir. Bir toplum değerler eğitimi ile değil ancak bu şekilde yaşanabilir bir hale gelir. Tıpkı Asr-ı Saadet gibi.

Okunma Sayısı: 232
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yeni Asya'nın mutedil duruşu çok önemli - Yeni Asya’dan Mehmet Emin Ekmen’e tebrik ve teşekkür ziyareti

    "Lübnan alevler içindeyken Orta Doğu’da ya da Körfez’de istikrar sağlanamaz"

    "İran'ın limanlarına yönelik abluka gerektiği kadar sürecek "

    Türkiye’den İran’a tıbbî malzeme yardımı

    Trump’tan vur emri

    Gazze’de ateşkes lafta kaldı

    74 milyon varil petrol temin etti

    Hafta sonu hava durumu bazı bölgelerde güneşli, bazı bölgelerde yağışlı

    15 yaş altına sosyal medya yasaklandı

    Eğitimciler çare arıyor

    Suriye’deki operasyonlara son verin

    "Dünyanın nükleer silahlara sahip delilerden korunacağı bir anlaşma yapmak istiyorum"

    Ay'da iki yeni mineral keşfedildi

    İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin 3 hafta uzatılacağını açıkladı

    "Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu" tekneleri İtalya'ya ulaştı

    Barrack’a haddini kim bildirecek? - Geri adım atmadı, otokrasiyi yine övdü

    Kur'anın mu'cizeliğini gösteren bir eser: Rumuzât-ı Semâniye

    Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu

    Pezeşkiyan: İran, diyalogdan yana - Kalibaf: İhlâller son bulursa anlaşma olur

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Yeni Asya'nın mutedil duruşu çok önemli - Yeni Asya’dan Mehmet Emin Ekmen’e tebrik ve teşekkür ziyareti
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    19. Risale-i Nur Kongresi başlıyor - Masa çalışmaları bugün

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.