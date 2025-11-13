Risale-i Nur’un eğitim modeli, klasik okul veya medrese sistemlerinden farklıdır.

Bu model, iman merkezli, akıl ve vicdan dengesini gözeten, toplumsal barışı ve ahlâkî değerleri tesis etmeyi hedefleyen, ayrıca manevî gelişimi esas alan bir yaklaşımdır. Bediüzzaman Said Nursî’nin, “Dünya büyük bir manevî buhran geçiriyor.” diyerek dile getirdiği, insanların “Necisin, nereden geliyorum, nereye gidiyorum?” gibi önemli sorulara verdiği cevaplar, Risale-i Nur’da açık bir şekilde yer almaktadır. Ancak bu mesajların sadece varlığı, öğrencilerin veya halkın bu hakikatleri doğru şekilde anlamaları için yeterli değildir. Bu cevapların, uygun şekil ve zeminde, zamanın eğitim modellerine göre insanlara ve özelde öğrencilere ulaştırılması gerekmektedir.

Son 3-4 yıl içinde Risale-i Nur merkezli yapılan program geliştirme çalışmaları ve şûrâları neticesinde, öğrenci merkezli ve etkinliklerle desteklenen bir eğitim modeli geliştirilmiştir. Bu model, program geliştirme konusunda uzman akademik kurul üyeleri, eğitimciler ve öğrencilerden müteşekkil geniş çalışmalar sonucunda, ders konuları her öğrenci kademesine hitap edecek şekilde titizlikle seçilmiştir. Yapılan çalışmalar, modüller halinde https://risaleinuregitimmerkezi.com.tr/ adresine yüklenmiştir.

Web sitesine yüklenen ders konuları, ilgili öğrenci grubunun Risale-i Nur’a olan bilgi ve yeterlilik seviyeleri göz önünde bulundurularak seçilmiştir. Ayrıca, ders için gerekli hazırlıklar (fotokopi, materyal, vb.) yapılırsa, öğrencilerin dersten elde ettikleri faydayı artacaktır. Yapılan geri bildirimlerde, modüller kullanılarak ders işlenen yerlerde, öğrencilerin derse katılım oranlarının arttığı, dersin verilmesi gereken mesajlarının daha fazla alındığı müşahade edilmiştir. Öğrenciler, düz anlatımla (ders kürsüde okunarak yapılan) verilen derslere kıyasla, modüllerin belirttiği yöntem ve tekniklere daha yatkın oldukları, daha istekli ve etkin bir şekilde derse katıldıkları görülmüştür. Çünkü yaparak ve fikrini dile getirerek yapılan öğrenme, herkesin bildiği gibi daha kalıcıdır.

Hazırlanan modüller yalnızca yıl içinde yapılan öğrenci derslerinde değil, okuma programlarında da kullanılmaya başlanmış ve bu da öğrencilerin öğrenmeye olan isteklerini artırmıştır. Modüllerin bu şekilde uygulanması, derslerin daha verimli hale gelmesine katkı sağlamaktadır.

Bizlere düşen, Risale-i Nur derslerinde görev alan eğitimciler olarak, bu web sitesinden faydalanmak, yeni modül çalışmaları hazırlamak ve mevcut modüllerde metnin kısa –uzun olması ya da yöntem ve tekniklerde herhangi bir eksiklik- hata fark edilirse, Modül Değişiklik Önerisi Formu doldurarak geri bildirimde bulunmaktır.