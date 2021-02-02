“Kader ‘zerrecik cirmler’i devreye sokmuştur...”

BİZİM AİLE

* “Hastalar Risalesi”nin hastalar tarafından okunmaya başlandığında hem yol gösterici [olduğunu], hem de yakalandıkları hastalıklara karşı pozitif yönde bir değişimi başlattığını, immün [bağışıklık] sistemlerini daha dirençli hâle soktuğunu klinik gözlemlerimizde de gördük! (Aytekin Coşkun)

* Maddî hastalıklara karşı yıkılmamak için bağışıklığımızı kuvvetli tutmaya gayret ettiğimiz gibi mâneviyatımızı da beslemeli, diri tutmalıyız ki başımıza bir hâl geldiğinde doğru duruşu sergileyelim. (Fatmanur Öztaş)

* Günümüz asrı bilim ve teknolojide ilerlerken insanlığın yaraları da artıyor. Ve insanlık arayışta... O hâlde asrın insanın[ın] yaralarına deva için, “asırların adamı” Bediüzzaman’a ve yazdığı eserleri Risale-i Nur’a kulak vermeli! (Gülnur Tercan)

* Bizim yanlış tepkilerimiz çocukların ruh dünyalarında onarılması güç yaralar açar. (Mustafa Taşkın)

* Ne yediğimizden çok aslında yediğimiz şeylerin miktarının daha önemli olduğunu bilelim! “Miktar dengelemesi” için verebileceğimiz en güzel tavsiye, o öğünde yiyeceğimiz şeyleri tek bir tabağa koymak ve o tabak dışına çıkmamak şeklinde olur. Bu, ne tükettiğimizin farkına varmamızda önemli bir adım olacaktır. (Nurbahar Sâlihoğlu)

* Hakikat nokta-i nazarından Nur Talebelerinin vazifesi maddî sağlık elemanlarından çok daha ağır ve büyük; çünkü mânevî taun, maddî taundan daha sârî, daha tehlikeli, daha tahribatı büyük—en kötüsü de bunun gündemimizde bile olmaması! (Tûbâ Eren)

* “İyimserlik” sadece bağışıklık sistemimizi değil, bir bütün olarak beden ve ruh sağlığımızı da koruyor. İlâç gibi etki eden en önemli özelliklerimizden biri; kazanılıp muhafaza edilebilen, geliştirilebilen insanî bir yönümüz... Uzmanlar, zihnimiz ve düşünce yapımızı eğiterek güçlendirebileceğimizi ifade ediyorlar. (Yasemin Güleçyüz)

GENÇ YORUM

* “Ânı yaşa.” cümlesini ilk duyduğumuzda bize “haz odaklı yaşayışın sloganı” gibi gelse de aslında nefisperest bir yaklaşımı yansıtmıyor; aksine, yarının garantisi olmadığından ona güvenilmemesi ve bugün iyi bir şekilde çalışılması gerektiğini öğütleyen bir ifade. (Ayşenur Aydoğdu-Akten)

* Ahirete îman olmayınca, evde beslediği bir hayvanın ölümünü kabul etmek ve buna alışmak altı yaşındaki bir çocuk için oldukça zor bir durum. Oysa Cennet’in varlığını bilse ve îman etse her şey ne kadar daha güzel ve kolay olacak... (Fethiye Akay)

* (...)Küresel suçlar küresel nedâmeti gerektirir elbette! Bize düşen, kendimizden başlamak kaydıyla günahlarımızdan istiğfar edip, hatalarımızdan ders çıkarıp gereğini yapmak olsa gerek. Kulluk adına, Allah nâmına, insanlık yararına... (M. İsmail Tezer)

* (...)Hayat felsefemizi bir tarafımızı sâbit ve doğruları muhafaza edecek şekilde, bir tarafımızı ise sürekli yenilik ve değişime açık olarak kurmalıyız. Sema yapan Mevlevîlerin yaptığı gibi “bir ayak sâbit, bir ayak her yöne dönebilen,” değişime açık ve hür fikirli olmak en ideal[i]dir. (M. Said Zeki)

* “Mahrumiyetler”in aslında bize mahcubiyet kattığını, mahiyetimizin âcizlikten geldiğini bize fark ettirdiğini, asıl güç sahibinin Allah olduğunu bize bildirdiğini, kusurumuzu anlayıp tövbeyle Allah’a yönelttiğini fark etmek belki de bu dünyada kazanılacak en büyük ni’mettir. (Mustafa Gönüllü)

* Kader eskiden olduğu gibi büyük cirmleri değil, bu asrın bilim seviyesine uygun şekilde zerrecik cirmleri devreye sokmuştur. (Süleyman Kösmene)

Not: Yukarıdaki tesbitler dergilerin Ocak 2021 tarihli sayılarından derlenmiştir.