"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 ŞUBAT 2021 SALI - YIL: 51

“Kader ‘zerrecik cirmler’i devreye sokmuştur...”

02 Şubat 2021, Salı

BİZİM AİLE 

* “Hastalar Risalesi”nin hastalar tarafından okunmaya başlandığında hem yol gösterici [olduğunu], hem de yakalandıkları hastalıklara karşı pozitif yönde bir değişimi başlattığını, immün [bağışıklık] sistemlerini daha dirençli hâle soktuğunu klinik gözlemlerimizde de gördük! (Aytekin Coşkun)

* Maddî hastalıklara karşı yıkılmamak için bağışıklığımızı kuvvetli tutmaya gayret ettiğimiz gibi mâneviyatımızı da beslemeli, diri tutmalıyız ki başımıza bir hâl geldiğinde doğru duruşu sergileyelim. (Fatmanur Öztaş)

* Günümüz asrı bilim ve teknolojide ilerlerken insanlığın yaraları da artıyor. Ve insanlık arayışta... O hâlde asrın insanın[ın] yaralarına deva için, “asırların adamı” Bediüzzaman’a ve yazdığı eserleri Risale-i Nur’a kulak vermeli! (Gülnur Tercan)

* Bizim yanlış tepkilerimiz çocukların ruh dünyalarında onarılması güç yaralar açar. (Mustafa Taşkın)

* Ne yediğimizden çok aslında yediğimiz şeylerin miktarının daha önemli olduğunu bilelim! “Miktar dengelemesi” için verebileceğimiz en güzel tavsiye, o öğünde yiyeceğimiz şeyleri tek bir tabağa koymak ve o tabak dışına çıkmamak şeklinde olur. Bu, ne tükettiğimizin farkına varmamızda önemli bir adım olacaktır. (Nurbahar Sâlihoğlu)

* Hakikat nokta-i nazarından Nur Talebelerinin vazifesi maddî sağlık elemanlarından çok daha ağır ve büyük; çünkü mânevî taun, maddî taundan daha sârî, daha tehlikeli, daha tahribatı büyük—en kötüsü de bunun gündemimizde bile olmaması! (Tûbâ Eren)

* “İyimserlik” sadece bağışıklık sistemimizi değil, bir bütün olarak beden ve ruh sağlığımızı da koruyor. İlâç gibi etki eden en önemli özelliklerimizden biri; kazanılıp muhafaza edilebilen, geliştirilebilen insanî bir yönümüz... Uzmanlar, zihnimiz ve düşünce yapımızı eğiterek güçlendirebileceğimizi ifade ediyorlar. (Yasemin Güleçyüz)

GENÇ YORUM 

* “Ânı yaşa.” cümlesini ilk duyduğumuzda bize “haz odaklı yaşayışın sloganı” gibi gelse de aslında nefisperest bir yaklaşımı yansıtmıyor; aksine, yarının garantisi olmadığından ona güvenilmemesi ve bugün iyi bir şekilde çalışılması gerektiğini öğütleyen bir ifade. (Ayşenur Aydoğdu-Akten)

* Ahirete îman olmayınca, evde beslediği bir hayvanın ölümünü kabul etmek ve buna alışmak altı yaşındaki bir çocuk için oldukça zor bir durum. Oysa Cennet’in varlığını bilse ve îman etse her şey ne kadar daha güzel ve kolay olacak... (Fethiye Akay)

* (...)Küresel suçlar küresel nedâmeti gerektirir elbette! Bize düşen, kendimizden başlamak kaydıyla günahlarımızdan istiğfar edip, hatalarımızdan ders çıkarıp gereğini yapmak olsa gerek. Kulluk adına, Allah nâmına, insanlık yararına... (M. İsmail Tezer)

* (...)Hayat felsefemizi bir tarafımızı sâbit ve doğruları muhafaza edecek şekilde, bir tarafımızı ise sürekli yenilik ve değişime açık olarak kurmalıyız. Sema yapan Mevlevîlerin yaptığı gibi “bir ayak sâbit, bir ayak her yöne dönebilen,” değişime açık ve hür fikirli olmak en ideal[i]dir. (M. Said Zeki)

* “Mahrumiyetler”in aslında bize mahcubiyet kattığını, mahiyetimizin âcizlikten geldiğini bize fark ettirdiğini, asıl güç sahibinin Allah olduğunu bize bildirdiğini, kusurumuzu anlayıp tövbeyle Allah’a yönelttiğini fark etmek belki de bu dünyada kazanılacak en büyük ni’mettir. (Mustafa Gönüllü)

* Kader eskiden olduğu gibi büyük cirmleri değil, bu asrın bilim seviyesine uygun şekilde zerrecik cirmleri devreye sokmuştur. (Süleyman Kösmene)

Not: Yukarıdaki tesbitler dergilerin Ocak 2021 tarihli sayılarından derlenmiştir.

Okunma Sayısı: 410
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tarla market farkı 4'e katlandı

    28 Şubat hala devam ediyor

    Yeni yılda sağlıklı tavsiyeler

    BMGK, Myanmar gündemiyle acil toplanıyor

    ABD'den Myanmar'a yaptırım tehdidi

    'Arka arkaya üç hafta küresel vakalar düştü'

    '2022 Dünya Kupası, dolu statlarda oynanacak'

    Türkiye'de son 24 saatte 7719 vaka ve 124 ölüm gözlemlendi

    'Köy okullarında 15 Şubat'ta eğitimin başlamasını kararlaştırdık'

    Kosova ve İsrail diplomatik ilişkileri başlatıyor

    İstanbul Valiliği: BÜ'deki gösterilerde 159 kişi gözaltına alındı

    İŞKUR rakamlarıyla işsizlik tablosu

    Dünyada düşerken bizde zamlanıyor

    ABD'de son 24 saatte 112 bin vaka ve 1901 ölüm gözlemlendi

    '6 Ocak'tan sonra ABD'yi demokrasi sembolü olarak görmek çok zor

    4 ile fırtına ve soba gazı zehirlenmesi uyarısı!

    Peş peşe depremlerin ardından İzmir'de son durum?

    Tepkiler devam ediyor: Myanmar'daki darbeyi dünya böyle gördü

    Türkiye'de 2 milyonu aşkın kişi aşılandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hal ve gidiş
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    28 Şubat hala devam ediyor
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    Kirli siyaset ve seçimleri
    Ali FERŞADOĞLU

    Gökte çatlak mı var?
    Abdil YILDIRIM

    Namazın içini doldurmak
    Süleyman KÖSMENE

    Kur’ân’ın yedi nuru ve Risale-i Nur
    Osman ZENGİN

    Cüce Şubat da geldi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Darbeci Nuseyrilerin Hama Katliâmı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.