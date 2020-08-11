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11 AĞUSTOS 2020 SALI - YIL: 51

Müjde: “Hürriyet” seminerleri de “kitaplaştı!..”

11 Ağustos 2020, Salı
Risale-i Nur Enstitüsü’nün Ankara Şubesi’nce 2019-20 sezonunda tertiplenen “hürriyet” temalı seminerler, enstitünün neşir organı “Köprü” dergisinin—Temmuz ayı biterken piyasaya çıkan—son sayısında (Bahar 2020) neşredilerek bir nevi “kitaplaş(tırıl)mış” oldu.

(Aynı yerdeki “adalet ve liyakat” mevzulu 2018-19 sezonu seminerlerinin de “kitap”laştığını yine bu köşeden geçen sene “duyurmuştuk!”)

Çoğu kayda alınıp deşifre edilen soru-cevaplı “hürriyet” seminerleri Kasım 2019’dan itibaren gazetemizde neşredilmeye başlanmıştı. En son seminer ise Mayıs 2020’de—yine gazetemizde—yayımlanmıştı...

Seminerlerde—sırasıyla—DESAM Başkanı Gürkan Avcı, Dr.&Av. Ali Bengi, Prof. Dr. Ramazan Yıldırım, Mustafa Akça, Prof. Dr. Mehmet Tikici, Dr. Öğr. Üy. Levent Korkut, Prof. Dr. Mustafa Avcı, Stratejik Kalkınma Derneği Başkanı Hasan Kaplan, Doç. Dr. Şevki Adem, Dr. Öğr. Üy. Adnan Küçük ve Dr. Öğr. Üy. Muammer Gürbüz yer alarak “hürriyet” mevzuunu kendi veçhelerinden anlatmaya çalışmışlardı. 

Fakat enteresandır, “Köprü”nün “hürriyet” mevzulu ma’lûm sayısında bu isimlerden başka—alfabetik sırayla—Prof. Dr. Fikret Yüksel ve eğitimci-yazar M. Ali Kaya’nın da makaleleri mevcut! 

Bu durumda akla iki ihtimal geliyor: 1. Ya bu isimler de seminer verdiler, fakat gazetede—nedense—neşredilmedi. 2. Veya yine bu iki isim seminer vermedi, ancak yazıları “Köprü”de yayımlandı. Yani acayip bir durum! 

(Ara not: Benzer “acayip vaziyet” bir önceki sezonda da olmuştu; ki Prof. Dr. Sacit Adalı’nın “seminer”inin gazetemizde neşredilip neşredilmediğinden emin olamamıştık!)

Her neyse...

“EY HÜRRİYET-İ ŞER’Î!”

O hâlde biz de burada, siz “gazetemiz okuyucularının bilgilen(diril)mesi” hedefiyle—ilk grubun seminerlerini gazetemizden ta’kip ettiğinizi de varsayarak—son grubun mevzuyla alâkalı tesbitlerini özetle aktaralım: 

* Her ne kadar siyasî arenada Batı dünyası yanlış bir tasvirle sadece “ikinci Avrupa” için kullanılabilecek “Haçlı ittifakı” terminolojisine indirgenmeye çalışılsa da İsevîlik din-i hakikîsine dayanan “birinci Avrupa”yı görmemezlikten gelemeyiz! Onlarla evrensel normlar üzerinden Kur’ânî metotlarla dost olmamıza hiçbir engel yoktur. Bu dostluk, Kur’ân’ın yasakladığı dostluk mânâsında anlaşılmamalıdır. (...) Müsbet [Birinci] Avrupa, İslâm dünyasına olumlu bakmaktadır, ona ihtiyacı olduğunu her fırsatta söylemektedir. Uluslar arası faaliyetlerde, meselâ Türkiye’nin de yer almasına gayret sarf etmektedir. (Fikret Yüksel)

* Batı hukuku “hukukun üstünlüğü”nü esas alan “demokratik ve lâik” hukukla önemli bir hukuk reformunu gerçekleştirmiş, ancak ideolojik anlayıştan ve menfaati esas almaktan kendisini kurtaramadığı için İslâm hukuku seviyesine yükselememiştir. Bu sebeple Bernard Shaw, “Demokrasimizin bir adım ötesi İslâmiyet’tir.” demiştir. (M. Ali Kaya)

“Köprü”nün son sayfaları ise—her zaman olduğu gibi—Üstad Bediüzzaman Said Nursî’nin görüşlerine ayrılmış bulunuyor. “Hürriyete hitap” başlıklı yazı “Divan-ı Harb-i Örfî”den aynen iktibas edilmiş. Editörün ifadesiyle, “‘Ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam!’ diye haykırarak hürriyeti bayraklaştıran Said Nursî, ‘Ey hürriyet-i Şer’î! Öyle müthiş, öyle güzel ve müjdeli bir seda ile çağırıyorsun ki...’ diyerek seslendiği hürriyeti maddeten terakkinin ve insan olarak tekâmülün kaynağı olarak görmekte ve hürriyeti ‘tahakküm ve istibdat ile başkasını zillet altında bırakmamak ve zâlimlere boyun eğmemek’ şeklinde ta’rif ederek hürriyetperverlik meş’alesini yüreklerde tutuşturmaktadır...” 

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