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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 EKİM 2020 SALI - YIL: 51

“Nur hizmetini hayatımızın ilk sırasına taşıyalım”

13 Ekim 2020, Salı

GENÇYORUM

* Yeni nesillere sağlam bir gelecek vizyonu sunmak, geleceğimizi sağlam temellere oturtmak “kökü ma’zide olan bir âtî” yaklaşımıyla mümkündür. Nesillerimizin geleceği şu an işleyen çarkın yıkıcı tesadüflerine bırakılmayacak kadar önemlidir.                                                                          

(Ahmet Dursun)

* “Kim bilir?” deyince aklıma hep “O” gelir. “Kim bilir?” sözünde “Allah bilir” anlamı vardır.                 

 (Ali Hakkoymaz)

* Ay, Kur’ân’da 54. Sûre olarak “Kamer” ismiyle yer almaktadır. Bunun ilk âyeti “Kamer ikiye bölündü, Kıyamet saati yaklaştı!” şeklinde geçmektedir. Bugün bilinmektedir ki Ay yüzeyinde 2-3 km genişliğinde ve 300-500 km uzunluğunda yarıklar bulunmaktadır. Ayrıca Ay’da bizim Ağrı Dağı’ndan (5 bin 165 m) daha yüksek, 5 bin 500 m’lik dağların nasıl oluştuğu açıklanamamaktadır. Kanaatimizce Ay’ın ikiye ayrılıp tekrar birleşmesi sırasında pekâlâ yarıklar kadar bazı anormal yükseklikte dağ oluşumları açıklanabilir...           

 (Bahri Tayran)

* “Yanlış”ın derecesinin anlaşılması için “doğru”yla kıyas edilmesi kaçınılmazdır.                                        

  (Cenk Çalık)

* Hani tuzlu su ile tatlı su arasında görünmez bir sınır vardır ya, sanki yaylânın havasını da ayıran bir sınır vardır... Eskisi gibi yaylâlara gidip kalan olmadığı için iyice temiz olan bu havada, yüksekliğin de etkisiyle bir-iki adım atsanız hemen nefes nefese kalırsınız!                                        

(Emine Sultan Çakır)

* Şu anda daha kaliteli bir içme suyuna ulaşmamız (...) çok mümkün görünmüyorsa ne gelir elden? “Bismillah” deyip alacağız, “Bismillah” deyip vereceğiz!              

 (Handenur Yaşar)

* (...)Kreşler, anaokulları ve ilkokulları düşününce, bu eğitim kademeleri çocuktaki akademik düzeyin yanı sıra sosyal düzeyin gelişmesine bolca yatırım yapılması gereken yaşlar. 

(Merve Yavuz)

* Hava ne kadar sıcak olursa olsun orman içinde yürürken hissetmiyor, hattâ üşüyebiliyorsun!

 (Şule Konca)

 

BİZİM AİLE 

* (...)Konfor alanı terk edilmeden “değişim” de “gelişim” de olmuyor.

(Ayşenur Aydoğdu-Akten)

* Kaç yaşında olursanız olun ve yakınlarınız sevdikleriniz kaç yaşında olurlarsa olsunlar onların varlığı yeter!

(Ayşenur Yaşar)

* Çocuğumuz herhangi bir alanda vermek istediğimiz kazanımı muhakkak deneyimlemeli ve provasını yapmalıdır. “Haydi bakalım şu anda mes’ulsün, yap!” demeden önce “Haydi deneyelim, acaba nasıl bir şeymiş!” demeli.

(Berfin Betül Karakoyun & Büşranur Bayraklılar)

* (...)Tabiatta su sürekli bir döngü içinde olup tabiî yollarla tekrar tekrar bize hizmet ediyor; fakat biz plânsız büyüyen taleplerimizle, tabiata bize tekrar sunmasına yetecek kadar zamanı vermiyoruz! 

(Elmas Zeynep Salihoğlu)

* (...)Unutmamamız gerekir ki temel eğitim dersleri “hayat okulu”nda veriliyor. Aile kurumu da bu derslerin genç nesillere anlayabilecekleri şekilde aktarılması konusunda çok önemli bir yere sahip. Anne ve babalar (özellikle anneler) “hayat okulu”nun öğretmenleri gibi...

  (Yasemin Güleçyüz)

*Üçüncü dördüncü sıraya ötelediğimiz Nur’un hizmetini hayatımızın birinci sırasına taşımalıyız.

  (Nurbanu Şen)

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Not: Yukarıdaki tesbitler, dergilerin Eylül 2020 tarihli sayılarından derlenmiştir.

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