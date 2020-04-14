"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 NİSAN 2020 SALI - YIL: 51

Yeniden dönüşler, kayboluşlar ve ümit vaad edişler...

14 Nisan 2020, Salı
Bildiğiniz üzere, yazı-çizi âleminde—başlıkta da geçtiği gibi—“yeniden dönüşler, kayboluşlar ve ümit vaat edişler” vs. mütemadiyen devam edegelir. Bu bir nevi “yazı ve çizinin kaderi”dir...

Yazarlar/şairler ve çizerler bakımından bir yazı organına düzenli-düzensiz veya fasılasız-fasılalı yazılar/şiirler yazmak, çizgiler çizmek mevzuya yabancı birilerince zannedildiği kadar kolay değil—bu zorluğu hemen bütün kalem ehli yaşamıştır, yaşıyordur!

Meselâ “Yeni Asya’mız”ın yazar/şair ve çizer topluluğu umumiyetle okuyucularından meydana gelmekte. Dolayısıyla gönüllü yapılan bu işler bazen—“Mühim ve büyük bir umur-i hayriyenin çok muzır mânileri olur. Şeytanlar o hizmetin hadimleriyle çok uğraşır.”[Lem’alar, Yirmi Birinci Lem’a, s. 390.] sırrınca—şahsî ve hususî işler, sıkıntılar vs. yüzünden aksayabilir. 

İşte, biz şimdi burada gazetemiz “Yeni Asya”daki bazı kalem erbabının yeniden dönüşünden veya kayboluşundan, ayrıca ümit vaat edişinden bahsedeceğiz.

Başlıyoruz...

2017-19 yıllarını içine alan son üç senelik vetirede—tesbitlerimize göre—(alfabetik sırayla) Cevat Çakır, H. Muharrem Okur, Osman Zengin ve Ömer Faruk Özaydın “yeniden dönüşler;” Mustafa Usta ve Yusuf Sabri Şimşek “kayboluşlar;” Kübra Ünüvar, Nuri Mannas ve Şeyda Sultan Zengin de “ümit vaat edişler” kategorilerinde yer aldılar. 

Toplam dokuz yazar...

Her birisi kendi yazı sahasında gerek yorum gücü, gerekse üslûbu ile sevilen sayılan veya dikkat çeken kalemler. 

Fark ettiğiniz üzere “yeniden dönenler,” kıdemli yazarlarımız. Sair kategorilerdekilerse genç kalemler... 

Şahsî tercihler—veya şahsen bilemeyeceğimiz birtakım sıkıntılar—sebebiyle yazılarına ara veren kıdemli yazarlardan bilhassa Cevat Çakır, Haziran 2019’dan itibaren farklı konseptiyle dikkat çekmekte. Daha önceleri “çevre”mevzulu yazılarıyla tanınan Çakır, bu dönüşünde Risale-i Nur’dan yaptığı enteresan derlemelerle gündemde! 

İkincisi de Osman Zengin... Özel işleri icabı yazmaya birkaç sene ara vermek zorunda kalan eski yazarımız Ocak 2020’de bir döndü ki pîr döndü! Yazamadığı senelerin acısını çıkarırcasına âdeta soluksuz yazıyor...  

“Kaybolanlar”dan addettiğimiz—ki 2019’da hiç yazmadılar—fakat buna şahsen fevkalâde üzüldüğümüz iki kalem (Mustafa Usta ve Yusuf Sabri Şimşek) akademik/ilmî seviyedeki yorumlarıyla ta’kibimizdeydiler. İnşallah en kısa zamanda yeniden aramızda görürüz! 

 Ve “ümit vaat edenler” kategorisine kattığımız diğer genç kalemler de (Kübra Ünüvar, Nuri Mannas ve Şeyda Sultan Zengin) bir önceki kategoridekiler gibi şimdiden “usta yazar” adaylarımız arasındalar. Müdakkikàne çalışmalarıyla dikkat çeken bu yazarlar istikbale ümitle bakmamıza sebep oluyorlar.

Okunma Sayısı: 239
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

    Yoksulluk daha da artacak

    Yeni mağduriyetler doğuracak

    Türkiye’yi zorlu bir süreç bekliyor

    Tüketici davranışı değişecek

    Küresel salgın sürecinde Libya'da hareketli saatler

    Kovid-19 salgınında son 24 saatte dünyada neler yaşandı?

    Dünya genelinde yaklaşık 500 bin kişi iyileşti

    Bulgar Başbakanından iş dünyasına 'lüks araçlarınızı satın' çağrısı

    Endonezya'daki sağlıkçılar uyardı: Ramazan seyahatleri virüsü yayabilir

    'Belarus’ta koronavirüsten bir kişi bile ölmedi'

    İngiltere'de kısmi karantina devam edecek

    Etiyopya'da 1 milyon kişi açlıkla karşı karşıya

    Bingöl'de koronavirüs hastası olan 15 günlük bebek taburcu oldu

    Hafta sonu sokağa çıkma yasağı tekrar uygulanacak

    Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 60 bini geçti

    Trump'tan 'petrol' açıklaması

    Amazon 75 bin kişiyi işe alacak

    Van Gölü sahillerinde 100 ton çöp toplandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hukuksuzluklar ve demokratik teyakkuz
    Genel

    Yeni mağduriyetler doğuracak
    Genel

    İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
    Cevher İLHAN

    “Maskeli yasa!”
    Süleyman KÖSMENE

    Hangi fiilimiz kadere fetva verdirdi?
    Genel

    Yoksulluk daha da artacak
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Devlet yönetmek çok mu zor?
    Risale-i Nur'dan

    Hayatın başına ne gelse, güzeldir
    M. Latif SALİHOĞLU

    Görünmeyen virüsün görünen etkileri (2)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.