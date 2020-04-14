Yeniden dönüşler, kayboluşlar ve ümit vaad edişler...

Bildiğiniz üzere, yazı-çizi âleminde—başlıkta da geçtiği gibi—“yeniden dönüşler, kayboluşlar ve ümit vaat edişler” vs. mütemadiyen devam edegelir. Bu bir nevi “yazı ve çizinin kaderi”dir...

Yazarlar/şairler ve çizerler bakımından bir yazı organına düzenli-düzensiz veya fasılasız-fasılalı yazılar/şiirler yazmak, çizgiler çizmek mevzuya yabancı birilerince zannedildiği kadar kolay değil—bu zorluğu hemen bütün kalem ehli yaşamıştır, yaşıyordur!

Meselâ “Yeni Asya’mız”ın yazar/şair ve çizer topluluğu umumiyetle okuyucularından meydana gelmekte. Dolayısıyla gönüllü yapılan bu işler bazen—“Mühim ve büyük bir umur-i hayriyenin çok muzır mânileri olur. Şeytanlar o hizmetin hadimleriyle çok uğraşır.”[Lem’alar, Yirmi Birinci Lem’a, s. 390.] sırrınca—şahsî ve hususî işler, sıkıntılar vs. yüzünden aksayabilir.

İşte, biz şimdi burada gazetemiz “Yeni Asya”daki bazı kalem erbabının yeniden dönüşünden veya kayboluşundan, ayrıca ümit vaat edişinden bahsedeceğiz.

Başlıyoruz...

2017-19 yıllarını içine alan son üç senelik vetirede—tesbitlerimize göre—(alfabetik sırayla) Cevat Çakır, H. Muharrem Okur, Osman Zengin ve Ömer Faruk Özaydın “yeniden dönüşler;” Mustafa Usta ve Yusuf Sabri Şimşek “kayboluşlar;” Kübra Ünüvar, Nuri Mannas ve Şeyda Sultan Zengin de “ümit vaat edişler” kategorilerinde yer aldılar.

Toplam dokuz yazar...

Her birisi kendi yazı sahasında gerek yorum gücü, gerekse üslûbu ile sevilen sayılan veya dikkat çeken kalemler.

Fark ettiğiniz üzere “yeniden dönenler,” kıdemli yazarlarımız. Sair kategorilerdekilerse genç kalemler...

Şahsî tercihler—veya şahsen bilemeyeceğimiz birtakım sıkıntılar—sebebiyle yazılarına ara veren kıdemli yazarlardan bilhassa Cevat Çakır, Haziran 2019’dan itibaren farklı konseptiyle dikkat çekmekte. Daha önceleri “çevre”mevzulu yazılarıyla tanınan Çakır, bu dönüşünde Risale-i Nur’dan yaptığı enteresan derlemelerle gündemde!

İkincisi de Osman Zengin... Özel işleri icabı yazmaya birkaç sene ara vermek zorunda kalan eski yazarımız Ocak 2020’de bir döndü ki pîr döndü! Yazamadığı senelerin acısını çıkarırcasına âdeta soluksuz yazıyor...

“Kaybolanlar”dan addettiğimiz—ki 2019’da hiç yazmadılar—fakat buna şahsen fevkalâde üzüldüğümüz iki kalem (Mustafa Usta ve Yusuf Sabri Şimşek) akademik/ilmî seviyedeki yorumlarıyla ta’kibimizdeydiler. İnşallah en kısa zamanda yeniden aramızda görürüz!

Ve “ümit vaat edenler” kategorisine kattığımız diğer genç kalemler de (Kübra Ünüvar, Nuri Mannas ve Şeyda Sultan Zengin) bir önceki kategoridekiler gibi şimdiden “usta yazar” adaylarımız arasındalar. Müdakkikàne çalışmalarıyla dikkat çeken bu yazarlar istikbale ümitle bakmamıza sebep oluyorlar.