Ey, Allah’tan korkmaz, kuldan utanmazlar! Ey, nefis ve şeytanın emrindeki zalimler! Bu küçücük çocuğa nasıl kıydınız?

Olmayan vicdanınızı hesaba çekmiyorum ama hiç mi titremediniz, sızlamadınız, gözünüzün pınarı kurumuştur, öyle tahmin ediyorum. Çünkü Kahrolası hırsınız, süfli hevesiniz, pis hazzınız, şeytanî intikam hissiniz, o gibi vicdanî hasselere mâni olmuştur. Ama bunun yanınıza kalacağınızı mı zannediyorsunuz? Hem bu dünyada, hem âhirette, bunların cezasını şiddetli bir şekilde çekeceksiniz!

Evet, Nârin’in narına yanasınız! Haaa… Nârin’in narına, sadece onlar mı yanacak? Elbette hayır! O sivrisinek gibilerin yetiştiği, büyüdüğü bataklar da yansın! Onlar kim mi? Nârin’in narına yanacak onlar: Ortalığı, her türlü; ahlâksızlıkla, çıplaklıkla çevirenler de yansın! Nefisleri kendine meftun edip, insanların akıllarını başından alıp, his ve nefsin peşine takan, her türlü fıtrat dışı ahlâksızlığa sevk edenler de yansın! Hele o kötülüğü ve ahlaksızlığı teşvik eden programlar denilen, milleti mahveden, aileyi ve meşru nikâhın köküne kibrit suyu döken ve güya, olan bir şeyi anlattığını zannedip, “Her doğrunun her yerde söylenmediği, batılı iyice tasvir,sâfî zihinleri idlâldir!” prensibine mugayir olan programlar da yansın! Hak, hukuk, adaleti yok eden zihniyet sahibleri de yansın! Bu aziz milletin evlâdlarının terbiye-i İslamiyetlerini yok eden inkarcı Süfyan ve Süfyanî bozuk zihniyet de yansın!

Ey zalimler, insafsızlar, ahlâk ve edep düşmanı kötülükleri teşvik edenler size söylüyorum Nârin’in narına yanın!..