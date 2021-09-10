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11 EYLÜL 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Yeni Asya, hep haklı çıkmıştır...

10 Eylül 2021, Cuma
15 Temmuz 2016 ihtilâl bozuntusundan sonraki günlerde, sevdiğim bir kardeşim yanıma geldi.

“Osman Abi, Yeni Asya ne söylediyse, hep haklı çıktı. 12 Mart’tan (1971) sonra, haklılığı anlaşıldı. 12 Eylül’den (1980) sonra, haklılığı anlaşıldı. 28 Şubat’tan (1997) sonra, haklılığı anlaşıldı. Bunda da (15 Temmuz) haklılığı anlaşılacak. Ama üç, ama beş sene sonra, elbet bir gün Yeni Asya’nın haklılığı anlaşılacaktır” dedi. Tabiî, bu müteyakkız kardeşimiz, hepimizin dile getirdiği bir ortak hakikati dile getiriyordu...

Evet, Yeni Asya Gazetesi neşriyat hayatına başladığı günden beri, yukarıda bahsedilen bütün ihtilâllere karşı çıkmış, arkasındaki esas maksad ve fitnelere işaret etmiştir.

Bunlardan en tehlikelisi ve hassaten bizim cemaatimize de en büyük darbeyi vuran 12 Eylül 1980 hâin ihtilâline çok işaret yapıp dikkat çekmişti. Bugünlerde, 41. senesini hatırladığımız o hâin ihtilâl; Memlekete, dine, millete ve de Nur cemaatine çok büyük zarar verdi. Bunların şeytanî birtakım sözleri, bazılarına şirin görüntü verse de, her hadiseye Risale-i Nur muvazene ve gözüyle bakan Yeni Asya Nur cemaatine, hiç de iyi görünmedi. Yapılan hinlik ve hâinlik hemen anlaşılmıştı.

80’den evvel, cemaatî mes’elelerde (ve de hassaten, dini siyasete âlet edenlerin ortaya çıkmasından sonra) Üstadın siyâsî fikriyatını ve sözlerini bir araya getirip, “Siyasette Ölçü” kitabıyla, cemaatte bazı yanlışa gidenlere, ölçülü bir şekilde yol gösteren ve bu mevzuuda bayağı hizmetler eden bir hocamız, maalesef, anlaşılmaz bir şekilde, bu hâin 12 Eylülcülere destek olmuş, cemaatin de en büyük iftirakına sebeb olmuştur.

Yeni Asya, her hadiseye Kur’ân’ın bu asırdaki tefsiri olan Risale-i Nurlar’ın gözlüğü ile baktığından, yanılmadı, aldanmadı, aldatılamadı şükür. Ve o arkadaşlara “Yapmayın, etmeyin, tuzağa düşmeyin, bunları desteklemeyin!” deyip, 12 Eylül’e karşı çıktığı gibi, arkadaşları da îknaya çalıştıysa da, olmadı, olamadı ...

Ne oldu? Cemaat, “12 Eylül taraftarları ve karşı çıkanları (Yeni Asya)” diye tecezzi etti. Âlem şahiddir ki, eğer biz hata yapsaydık, o arkadaşlar haklı çıksaydı, cemaatin ittihadı için, “HATADAN DÖNME FAZİLETİNİ” gösterirdik.

Ama seneler geçmesine ve haksızlıklar, hatalar görülmesine rağmen, maalesef, ne hatadan dönme fazileti gösterildi, ne de iftirakın sona erdirilip, ittihadı tekrar sağlamanın yollarına tevessül edildi. “Hatadan dönmek fazilettir” gösterilemedi maalesef...

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Yorumlar

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  • Azam Yılmaztürk

    10.9.2021 14:34:41

    Keşke darbelere karşı çıktığımız gibi 15temmuzu tahlil edebilseydim.

  • Hüseyin

    10.9.2021 11:29:37

    Osman kardeş, gene bize maziyi hatırlattın. Evet hoca efendi 80 öncesi, cemaate çok faydalı siyâsi şeyler anlatır, istikamet üzere giderdi. 12 Eylül'den sonra, senin de dediğin gibi, nolduysa, birden değişti. Koca bir cemaatin iftirakına sebep oldular. Hatta, o zaman hocaya tabii olanlara onun adıyla hitabedilen cemaat diye zikredilirdi. 12 Eylül'de yaptıkları yanlış, kat kat anlaşıldı. Hoca öldü, Allah rahmet eylesin. Artık geride kalan ihvanlar, bu ihtilaflara nihayet verip, cematin ittihadına vesile olur inşallah.

  • Necati

    10.9.2021 07:40:32

    En çok nefsiyle mücadele etmesi gereken, nefsini her konuda muhasebeye çekmesi gereken, hatasını anlayıp tövbeye sarılması gereken Risale-i Nur'ları okuyanlar nedense 12 Eylül'de yaptıkları bariz hatadan dolayı sanki hiç bir pişmanlık hissetmediler. Yeni Asya'ya yaptıkları bunca iftira ve haksızlıktan hic nedamet duymadılar. 12 Eylül ihtilalcilerinin bunca zulüm ve haksızliklarına taraftar ve ortak olmanın manevi mesuliyeti çok ağır olacağının farkına varamadılar. Tövbe kapısı kapanmayanlar inşallah ölmeden önce tövbe ederler. Ve Yeni Asya"nın hiç bir zaman bozmadığı tavizsiz istikrar çizgisine gelirler. 15 Temmuz'un da gerçek mahiyetini en kısa zamanda inşaallah idrak ederler. Allah razı olsun muhterem ağabey istifadeli yazınız için çok teşekkürler.

  • Sertaç Lüser

    10.9.2021 06:59:52

    Toplumsal bir olayın iç yüzünü yakalamak için Üstadımız 3 dakika uzaktan müşahede ettim diyor 31 Mart vakıasında. Bizler 3 sene sonra fark etsek sonra hatamızdan dönsek yine erdemdir. Dua etmek lazım, acıyıp, lütufla ıslaha devam.

  • Hilal

    10.9.2021 06:54:22

    Evet Osman abi, bunu hep duyuyoruz. Cemaatimizin arasındaki ikiliklerin kaldırılması lazım. Siz de, bu konuyu çok güzel dile getirmişsiniz, Allah razı olsun.

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