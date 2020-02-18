"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 50

10 yılda LPG’li araç sayısı ikiye katlandı

18 Şubat 2020, Salı 23:56
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre son 10 yılda ülkemizdeki LPG’li araç sayısı 2 milyon 900 binden, 4 milyon 661 bine çıktı.

10 yılda Türkiye’de trafiğe kayıtlı motorlu taşıt sayısı yüzde 53 artışla 23 milyonu geçerken, en yüksek artış yüzde 65 ile otomobilde görüldü. Benzinli araçların sayısı yüzde 24,2’ye kadar geriledi. 10 yıllık değişim rakamlarını değerlendiren dünyanın en büyük alternatif yakıt sistemleri üreticisi BRC’nin Türkiye CEO’su Kadir Örücü, “Geçtiğimiz günlerde otomotiv pazar araştırma şirketi JATO’nun Avrupa Birliği (AB) ülkeleri için açıkladığı rakamlar dizel araç pazarının yüzde 30 gerilediğini ortaya koydu. Geçtiğimiz yıl devreye girmeye başlayan dizel yasakları AB ülkelerinde dizel satışlarını düşürürken Türk kullanıcısı yakıt tasarrufunu düşünerek LPG’ye yöneliyor” ifadelerini kullandı. Örücü’ye göre, Avrupa’da görülen dizel yasaklarının Türkiye’ye izdüşümü zorunlu emisyon testi ile başladı.

İstanbul - Seyhan Şentürk

Okunma Sayısı: 145
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BM Genel Sekreteri Guterres'den mülteciler için âyetli mesaj

    Yasalar âdil ve tarafsız uygulanmıyor

    Darbe korkutmacası ters teper

    Verginin 4’te 1’i faize

    Nakit paralar temizlenecek

    Hayvan hakları gasp ediliyor

    Uygurlar ‘ibadet’ gerekçesiyle gözaltında

    Gül: Siyasette kutuplaşma bitmeli

    Avrupa Birliği ile karşılıklı güven sağlanmalı

    Filistinli şirketlerden İsrail’e boykot çağrısı

    Peygamberimiz (asm) için kısa film yarışması

    İlaca erişim temel bir haktır

    Yerleşim yerleri ovalara kurulmasın

    Libya’da 150 bin ton denetimsiz silâh var

    Karantinalı gemide bekleyiş sürüyor

    Osman Kavala hakkında gözaltı kararı

    BM'den koronavirüs açıklaması: Risk çok büyük

    Virüs nedeniyle Apple, Huawei ve Samsung'un satışları düştü

    İran'da 8 kişiye casusluk suçlaması

    Rus Dışişleri: İdlib anlaşmasına bağlılık teyit edildi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Çözülme ve kopuş
    M. Latif SALİHOĞLU

    Boğaz Harbi başladı; M. Kemal nerede?
    Ahmet BATTAL

    Tamam mı devam mı ey TBDM?
    Genel

    BM Genel Sekreteri Guterres'den mülteciler için âyetli mesaj
    Faruk ÇAKIR

    Üyeliği kim engelliyor?
    Genel

    Darbe korkutmacası ters teper
    Risale-i Nur'dan

    Gayr-i meşrû zevkler, zehirli bal hükmünde
    Ali FERŞADOĞLU

    21 Şubat’a doğru kendimizi sorgulamak
    Genel

    Nakit paralar temizlenecek
    Mustafa ORAL

    Kelâmlar, kalemler ve insanlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.