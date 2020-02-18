10 yılda LPG’li araç sayısı ikiye katlandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre son 10 yılda ülkemizdeki LPG’li araç sayısı 2 milyon 900 binden, 4 milyon 661 bine çıktı.

10 yılda Türkiye’de trafiğe kayıtlı motorlu taşıt sayısı yüzde 53 artışla 23 milyonu geçerken, en yüksek artış yüzde 65 ile otomobilde görüldü. Benzinli araçların sayısı yüzde 24,2’ye kadar geriledi. 10 yıllık değişim rakamlarını değerlendiren dünyanın en büyük alternatif yakıt sistemleri üreticisi BRC’nin Türkiye CEO’su Kadir Örücü, “Geçtiğimiz günlerde otomotiv pazar araştırma şirketi JATO’nun Avrupa Birliği (AB) ülkeleri için açıkladığı rakamlar dizel araç pazarının yüzde 30 gerilediğini ortaya koydu. Geçtiğimiz yıl devreye girmeye başlayan dizel yasakları AB ülkelerinde dizel satışlarını düşürürken Türk kullanıcısı yakıt tasarrufunu düşünerek LPG’ye yöneliyor” ifadelerini kullandı. Örücü’ye göre, Avrupa’da görülen dizel yasaklarının Türkiye’ye izdüşümü zorunlu emisyon testi ile başladı. İstanbul - Seyhan Şentürk

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