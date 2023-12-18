2023’te rekor, 2024’te daralma

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, Toyota yıl sonu değerlendirme ve genel pazar sonuçları ile alaklı bir değerlendirmede bulundu.

Bozkurt, “Toyota olarak yaşanan bulunurluk sorunları nedeniyle ilk 9 ayda istediğimiz kadar araç tedarik edememiştik. Yılın son 3 ayında ise çalışmalarımızla 2023 yılını 58 bin adetlerde kapatacağımızı öngörüyoruz. Elde ettiğimiz adetlerle Toyota Türkiye, Avrupa Toyota Professional satışları içerisinde ilk 5’te yer aldı” derken, 2023 pazar rakamlarına dair, “Binek ve hafif ticari otomotiv pazarında araç bulunurluğunda yaşanan artışlarla birlikte yıl kapanmadan 11 ayda 1 milyon adetlik sınırı aşmış oldu. Pazar rakamları, son 11 ayını rekor satışla kapandı ve yılın son ayı da benzer bir tempo bekleniyor” ifadelerini kullandı.

2024’te pazar daralır

2023’te ilk defa 1 milyonun üzerinde bir pazar elde edilmiş olsa da 2024 yılında ise daha farklı bir tabloyla karşılaşacaklarını öngören Bozkurt, “Araç fiyatlarında yükseliş, kredi maliyetleri, krediye ulaşmada zorluk ve kısıtlar, pazarın yüzde 30-35 civarında daralmasına yol açabilir. Bu noktada otomobil ve hafif ticari dahil olmak üzere 750-800 bin civarında bir pazar hacmi gerçekleşebilir. Toyota olarak da önümüzdeki yıl pazarın büyüklüğüne göre yüzde 10’luk bir paya sahip olacağımızı düşünüyoruz” dedi.

Bursa - Yasin Aydın