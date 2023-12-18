"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 ARALIK 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

2023’te rekor, 2024’te daralma

18 Aralık 2023, Pazartesi 03:32
Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, Toyota yıl sonu değerlendirme ve genel pazar sonuçları ile alaklı bir değerlendirmede bulundu.

Bozkurt, “Toyota olarak yaşanan bulunurluk sorunları nedeniyle ilk 9 ayda istediğimiz kadar araç tedarik edememiştik. Yılın son 3 ayında ise çalışmalarımızla 2023 yılını 58 bin adetlerde kapatacağımızı öngörüyoruz. Elde ettiğimiz adetlerle Toyota Türkiye, Avrupa Toyota Professional satışları içerisinde ilk 5’te yer aldı” derken, 2023 pazar rakamlarına dair, “Binek ve hafif ticari otomotiv pazarında araç bulunurluğunda yaşanan artışlarla birlikte yıl kapanmadan 11 ayda 1 milyon adetlik sınırı aşmış oldu. Pazar rakamları, son 11 ayını rekor satışla kapandı ve yılın son ayı da benzer bir tempo bekleniyor” ifadelerini kullandı.

2024’te pazar daralır

2023’te ilk defa 1 milyonun üzerinde bir pazar elde edilmiş olsa da 2024 yılında ise daha farklı bir tabloyla karşılaşacaklarını öngören Bozkurt, “Araç fiyatlarında yükseliş, kredi maliyetleri, krediye ulaşmada zorluk ve kısıtlar, pazarın yüzde 30-35 civarında daralmasına yol açabilir. Bu noktada otomobil ve hafif ticari dahil olmak üzere 750-800 bin civarında bir pazar hacmi gerçekleşebilir. Toyota olarak da önümüzdeki yıl pazarın büyüklüğüne göre yüzde 10’luk bir paya sahip olacağımızı düşünüyoruz” dedi.

Bursa - Yasin Aydın

 

Okunma Sayısı: 78
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    2023’te rekor, 2024’te daralma

    Ekonomik kriz psikolojiyi de bozuyor - Geleceğe dair endişeler artıyor

    İsrail, Hıristiyanlara da savaş açtı

    Gümüşhane - Kelkit'te 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi

    Gazze’de soykırıma hayır

    Savaş suçluları tutuklansın

    Yalova - Çınarcık'taki deprem İstanbul'da ve çevre illerde de hissedildi

    Karar yazarı Taşgetiren’den Erdoğan’a sorulamayan sorular

    İtalyan SWM’de hedef ilk 20

    İktidar herkesi fakirlikte eşitledi

    Beyaz bayraklı İsrailli esirleri de katletti

    Mescid-i Aksa İmam Hatibi ifadeye çağrıldı

    Filistinliler, dönme umuduyla mülklerinin anahtar ve tapularını saklıyor

    Yair Lapid: Netanyahu başbakanlığa devam edemez

    Demokratik dayanışma için teşekkür

    Diyarbakır’da İYİ Parti’den toplu istifa

    Tahran’daki hava kirliliği ''kırmızı'' seviyeye yükseldi

    'Akdeniz'de bu yıl 2250'den fazla insan öldü'

    İsrail, yine mülteci kamplarına saldırdı: 47 Filistinli daha katledildi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Karar yazarı Taşgetiren’den Erdoğan’a sorulamayan sorular
    Genel

    Yalova - Çınarcık'taki deprem İstanbul'da ve çevre illerde de hissedildi
    Ahmet BATTAL

    Bu kafayla zor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yeni Asya'dan Size

    Risale-i Nur ve Yeni Asya
    Süleyman KÖSMENE

    İffet ve giyim kuşam
    M. Latif SALİHOĞLU

    Şân-şöhret-servet bumerangı
    Ali FERŞADOĞLU

    Kula değil, yalnız Allah’a tevekkül et!
    Risale-i Nur'dan

    Âlem-i İslâmı sefalete düşürttüren istibdattır
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Kısa bir sohbet

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.