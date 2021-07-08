AB'den dört otomobil devine 1 milyar dolarlık ceza

Avrupa Birliği (AB) dört büyük Alman otomobil üreticisine araçların emisyon kontrol sistemlerini sınırlayacak teknolojilerin kullanılmaması adına gizli anlaşma yaptıkları gerekçesiyle toplam 1 milyar dolar (875 milyon euro) ceza kesti.

Avrupa Komisyonu, Daimler, BMW, Audi ve Porsche firmalarının rekabetten kaçınmak için Avrupa Birliği'nin kartelleşme karşıtı yasasını ihlal ettiği sonucuna vardı.

Kartelleşme girişimini Avrupa Komisyonu'na bildiren Daimler ceza almadı.

Avrupa Komisyonu'nun Rekabetten Sorumlu Komiseri Margrethe Vestager bu firmaların elinde benzinli ve dizel binek araçlardan çıkan zararlı emisyonların yasal sınırların ötesinde düşürülmesi için gerekli teknolojilerin olduğunu, ancak rekabetten kaçınmak adına tüketicileri daha az kirleten araçlar satın alma hakkından mahrum bıraktıklarını belirtti.

Fabrikaların araçlardaki karbon emisyonunun azaltılması konusunda da birbiriyle rekabet etmesi gerektiğine dikkat çeken Vestager "Üreticiler AB emisyon standartlarının ötesinde daha temiz araç üretme konusunda rekabetten kasten kaçınmıştır. Ve bunu ilgili teknolojinin ellerinde olmasına rağmen yapmıştır" dedi.