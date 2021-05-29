AUTOSHOW 2021’de geri sayım

Otomotiv ve teknoloji tutkunlarının merakla beklediği Autoshow 2021 başlıyor.

İlk dijital Autoshow etkinliği olma özelliğini taşıyacak organizasyon, bu yıl ‘Mobilite’ temasıyla 14-26 Eylül tarihlerinde otomotiv tutkunlarıyla buluşacak. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından 17’ncisi düzenlenecek dev etkinlikte, ziyaretçiler otomobillerin ve hafif ticarî araçların yanı sıra ilk kez motosiklet ve scooterlerı da inceleyebilecek. Türkiye’nin en önemli otomobil fuarı bu yıl dijitale taşınıyor. Organizasyonda katılımcı her marka; sanal gezinti için boyutlandırılmış özel stant alanını tasarlamış durumda. Ziyaretçiler markaların satış temsilcileriyle de canlı olarak görüşebilecek, finansman imkânları hakkında bilgi alabilecek, merchandising ürünlerine ulaşabilecek ve fiziki test sürüşü için rezervasyonlarını planlayabilecekler. Autoshow 2021 Mobility, özel oluşturulan bir alt yapı üzerinden tüm cihazlardan takip edilebilecek. Etkinliğe katılmak isteyenler www.odd.org.tr/autoshow2021 adresinden giriş yaparak bu sıra dışı deneyimi herhangi bir uygulamaya ihtiyaç duymadan yaşayabilecek.

Mobilite temasıyla ilklere sahne olacak Autoshow’da yaklaşık 30 otomotiv markasının bir çok modeli son teknolojilerle görücüye çıkacak.

