"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 MAYIS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Brexit otomotiv sektörünü olumsuz etkiledi

30 Mayıs 2019, Perşembe 18:37
İngiltere'de otomotiv üretimi nisanda bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 44,5 azalarak 70 bin 971 adete geriledi.

İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu (SMMT) verilerine göre İngiltere’de bu yılın nisan ayında toplam araç üretimi bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 44,5 azalarak 127 bin 970 adetten 70 bin 971 adete geriledi.

İngiltere'nin nisanda yıllık bazda toplam araç üretimi ise yüzde 22,4 azalarak 568 bin 500 adetten 441 bin 260 adete düştü.

SMMT verilerine göre iç piyasaya yönelik araç üretimi ise bu yılın nisan ayında bir önceki yılın ayına kıyasla yüzde 43,7 azalarak 24 bin 294 adetten 13 bin 669 adete geriledi.

Aynı zamanda İngiltere'nin ihracata yönelik araç üretimi bu yılın nisanında geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 44,7 azalarak 103 bin 676 adetten 57 bin 302 adete düştü.

SMMT açıklamasında ülkede araç üretiminin aylık bazda art arda 11 kez düşük kaydettiği belirtilerek, kuruluşun İngiltere'nin AB'den çıkış sürecine ilişkin belirsizlikleri ortadan kaldırılması yönündeki çağrısı yinelendi.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan SMMT Üst Yöneticisi Mike Hawes, "Bu veriler Brexit belirsizliğinin İngiliz otomotiv üretim sanayisi ve çalışanları üzerindeki maliyetini ve etkisini gösteriyor. Devam eden istikrarsızlık sektöre büyük zarar verdi. İngiltere'nin AB'den anlaşmasız ayrılma olasılığı yatırımların durmasına, istihdamın kaybolmasına ve küresel itibarımızın zarar görmesine neden oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hawes, İngiliz hükümetine AB'den anlaşmasız ayrılma ihtimalini acilen ve kesin olarak ortadan kaldırması çağrısında bulunarak, bu şekilde İngiliz otomotiv sektörünün yeniden büyümeye devam edebileceğini kaydetti.

AA

Etiketler: Brexit, otomotiv
Okunma Sayısı: 155
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    245 gram doğan bebek taburcu oldu

    Lyon saldırganı IŞİD ile bağlantılı çıktı

    'Kadir gecesi inanç ve ahlakı kuşanmanın zamanıdır'

    İsveç'te bir belediyede 13 yaş altı öğrencilere başörtüsü yasağı

    Oslo'da görüşmeler tıkandı

    Kabil'de askeri okula saldırı: 6 ölü

    İşgalci 'işgalini' ihaleye açtı

    Putin: Yapay zeka alanında tekelleşen dünyayı yönetir

    'Sağlıklı Bayram Sofrası' için tavsiyeler

    Gidiş-dönüş biletleri tükendi: "Muazzam bir yoğunluk var"

    Gözler yarın açıklanacak büyüme rakamlarına çevrildi

    Şehit Mehmet Taşhan dualarla uğurlandı

    Başakşehir'de bir dönemin sonu

    "Yargı Reformu Belgesi''ne ilişkin detaylar belli oldu

    Binalara engelli erişimi şartı geliyor

    Yenikapı Meydanı'nda 313 bin kişiyle enderun usulü teravih

    'Kısa zamanda bitebilir, aylar da sürebilir'

    Meteoroloji'den 8 şehre sağanak uyarısı!

    Mahathir: Yeni bir dünya düzenine ihtiyacımız var

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Korku duvarı aşıldıkça
    Genel

    ''35 günün 30'unda güneşi görmedim''
    Genel

    Siyasi istismar dinden soğutuyor
    Genel

    "Yargı Reformu Belgesi''ne ilişkin detaylar belli oldu
    Genel

    Altaylı: AKP’liler de yapılanlardan rahatsız
    Risale-i Nur'dan

    Kadir Gecesi’nin hakikatini yüz bin el ile aramak
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Siyasetçilerin tövbesi ve kul hakkı
    Genel

    Ümmet adına sancı duydu
    Ahmet BATTAL

    Tapuya ve notere güvenmek hakkında…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.