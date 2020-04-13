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13 NİSAN 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Bu kadarı fazla!

13 Nisan 2020, Pazartesi 01:39
Yerli Üretim Yeni ClIo 5, yerini aldığı selefinin nesi varsa korurken, hepsini bir iki tık ileriye taşıyor. Özellikle sahip olduğu teknolojik nitelikler onun üst sınıfları zorlayacağının emarelerini Taşıyor.

TEST SÜRÜŞÜ: RECEP BOZDAĞ
otohavadis@gmail.com.

Renault Clio 30 yılı aşkın zamandır hayatımızın içinde yer alıyor. 1990 yılında ilk defa yollara çıkan Clio, 5. nesle geldiğinde 15 milyonu geçen bir satış rakamına ulaştı. Clio, Avrupa’da kendi segmentinde en çok tercih edilen ve dünya çapında da en çok satan otomobili olması marka için özel bir anlam ifade ediyor. Ki, yenilenen özellikleri ile hem segmentini forse ediyor hem de üst segmente göz kırpıyor. Kısacası bu haftaki test misafirimiz Yeni Clio 5 1.0 lt. TCe X-Tronic RSLine’ın 100 HP’lik Icon versiyonu oldu.

DIŞTAN BAKINCA

Segmentinde kuralları  yazan Clio dış görünüşü ile parmak ısırtıyor. Bir önceki versiyon’un yüzü ve güçlü bakışı Renault’un tarzı olmuştu. Yeni Clio’da ilk kez kullanılan yeni CMF-B platform, onun modernize edilen halini başarıyla taşıyor.

Önden bakıldığında C formlu gündüz farları, yandan kıvrımlı hatlar, gizli arka kapı kolları ve geriye doğru yükselen omuz çizgisi dikkat çekiyor. Araçta ilk defa kullanılan, tasarıma dinamizm getiren ve sportifliğine katkı veren, ön çamurluklardaki rüzgârlıkları unutmamak gerek. Köpekbalığı anten, ilk donanım seviyesinden itibaren sunulan full LED farlar ve yan camların çevresindeki krom detaylar, Yeni Clio’nun modern tarzına vurgu yaparken iç mekânın kalite algısını dışta da farkedilmesini sağlıyor. 

Arka kısımda ise yine C formlu stoplar dikkat çekiyor. Otomobilin uzunluğu 4050 mm ve 12 mm kısalmış, genişlik 1798 mm ve 67 mm uzamış, yükseklik ise 1440 mm ve 8 mm kısalmış. 

İÇTEN BAKINCA

Otomobili içine adım atınca, asıl değişim burada olduğunu farketmemek için kör olmak lâzım. İlk bindiğimde ‘ne kadar da yavru Megane olmuş’ dedim. Zira yeni Megane’ın Türkiye lansmanında onun için ‘Şimdi olmuş’  sözümü dün gibi hatırlıyorum. Bu bağlamda, Yeni Clio’nun yaşama alanı fazlasıyla teknolojik olmuş. Segmentt aranan özelliklerin bir tık ötesini bulabilirsiniz.

Kalite algısını yükseltmek için içeride özen gösterildiği belli oluyor. Yumuşak dokuya sahip ön panel, kapı panelleri ve orta konsol çerçevesi kalite algısında sınıf atlamış. Daha kompakt hâle getirmek ve geniş alan sunmak adına tamamen yenilenen sürücü merkezli “Akıllı Kabin-Smart Cockpit” dikkat çekiyor. Yeni Clio, geleneksel kadranların yerine, üst segment modellerinde var olan teknolojiyi, ilk kez kişiselleştirilebilir 7 ila 10 inç büyüklüğündeki TFT sürücü ekranı ile sunuyor. 9,3 inç multimedya, sınıfının en büyük ekranı olarak öne çıkıyor. Aynen Megane’da olduğu gibi, bir tablet havasında kullanıyorsunuz. Ekrandan, yeni multimedya sistemi EASY LINK, navigasyon, MULTI-SENSE ve Sürüşe Yardımcı Destek Sistemleri (ADAS) ayarlarını da rahatça yapabiliyorsunuz. Yüksek tasarlanan vites konsolu sayesinde vites kolu  tam elinizin altında. Bagaj hacmi 61 lt’lik arttırılarak 391 lt olmuş. Bu ise neredeyse bir üst sınıf araçlar kadar. 

MOTOR VE PERFORMANS

Yeni Clio motor seçenekleri ile de her zevke hitap eder nitelikte. Test aracımızın kaputunun altında yer alan 1.0 TCe motor, 100 HP güce ve 142 Nm torka sahip. X-Tronic şanzıman ile kombine edilen motor otomobile 11.5 saniyelik 0-100 km/s hızlanma süresi ve 182 km/s maksimum hız sağlıyor. Fabrika verilerine göre ortalama yakıt tüketimi 5.0 lt/100 km ve testimiz süresinde elde ettiğimiz ortalama ise 7.2 lt/100 km oldu. Az da olsa performans hakkımız değil mi?..

Düşük devirlerden itibaren daha canlı kalkışa destek olan tork artışı sürüş keyfini de arttırıyor. Motor, sürekli ve kesintisiz güç aktarımı sağlayan X-Tronic otomatik vites kutusu ile iyi bir ikili oluşturuyor ve daha yüksek hızlanma performansı sunuyor. Yerli üretim Yeni Clio’nun sizi saran koltukları konfora fazlasıyla katkıda bulunuyor. Ön kısım sürücü odaklı ergonomi ye sahipken arkadaki yolcular pek de baş ve diz mesafesi sorunu yaşamıyor. Ele rahat oturan direksiyon simidi eskisinden daha hassas ve tepkileri çabuk yansıtıyor. Yol tutuşu da daha iyi ve içerisi sessiz. Modern sürücü destek sistemlerine sahip olan Yeni Clio, Euro NCAP’in 2019 yılında yaptığı çarpışma testlerinin ardından sınıfının en güvenli aracı oldu ve 5 yıldız aldı. 

Netice olarak, Yeni Renault Clio daha yukarıya taşıdığı özellikleri ile segmentinin yine hiç zorlanmadan satanı olur. Yerli Üretim Clio 5 yerini aldığı selefinin nesi varsa korurken, hepsini bir iki adım ileriye taşıyor. Özellikle teknolojik nitelikleri onu üst sınıfları zorlayacağının emareleri olarak okunabilir.

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