Chery’nin en çekicisi TIGGO

Çin’in en büyük otomobil ihracatçısı Chery, modelleriyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Chery modellerinden TIGGO 7 PRO, yapılan araştırmalarda da öne çıkmayı sürdürüyor. Bu kapsamda J.D. Power 2023 Çin IQS’in (İlk Kalite Araştırması) sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre Chery, Çin’in en iyi yerli otomotiv markası unvanını perçinlemiş oldu. Ayrıca, 2023 Çin APEAL (Çin Otomotiv Performansı, Uygulama ve Düzen Araştırması) sonuçlarına göre Chery TIGGO 7 PRO, orta boy ekonomik SUV kategorisinde ilk sırada yer aldı.

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