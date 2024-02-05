"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 ŞUBAT 2024 PAZARTESİ - YIL: 54

Dacia’dan Dakar hamlesi

05 Şubat 2024, Pazartesi
Dacia, 2025 itibarıyla Dacia Sandriders takımı tarafından Dakar Rallisi ve Dünya Ralli-Raid Şampiyonası’nda kullanılacak Sandrider prototipini tanıttı.

Dacia Manifesto konsept modelinden ilham alan Sandrider, premium Ultimate T1+ kategorisinde yarışacak şekilde homologe edilecek. Sandrider, Aramco tarafından üretilen sentetik yakıt ile çalışacak. Tanıtımı yapılan Sandrider ilk motor sporları çıkışını ise 5-11 Ekim 2024 tarihleri arasında Dünya Ralli Raid Şampiyonası’nın (W2RC) Fas ayağı olan 2024 Fas Rallisi’nde gerçekleştirecek.

Okunma Sayısı: 128
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ortak ATM gibi

    İşgal varken demokrasi olmaz

    Ye’is (ümitsizlik) kapısı - Kapanması gereken kapılar - 8

    Yüz binler Gazze için yürüdü

    Hayati ilaçlar temin edilemiyor

    Siz de hapiste olabilirdiniz

    Asıl onu değiştirmek lazım

    Türkiye dün yaptı, yarın da yapar

    Erdoğan Mısır’a gidecek

    İsrail, 120 günde 12 bin çocuk katletti

    Bize oy vermediniz, hizmet alamadınız

    İsrail, 121 gündür saldırıyor

    Asgari ücrette Avrupa’nın dibindeyiz

    Deprem bölgesi 1 yılda 57 bin kez sallandı

    Yarıyıl tatili bitiyor

    Dönüşü 6 Şubat'a ertelendi

    Normale dönmekten çok uzağız

    Çorumlu süt üreticisi: Hep zarar, hep zarar

    BM: Gazze’de eşi benzeri görülmemiş bir felaket gözlerimizin önünde yaşanıyor

    En Çok Okunanlar

    Risale-i Nur'dan

    Mi’racda binler sene mesafeyi birkaç dakikada katetmek!
    Yeni Asya'dan Size

    Yeni basılan eserlerimiz
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Ye’is (ümitsizlik) kapısı - Kapanması gereken kapılar - 8
    Süleyman KÖSMENE

    Meleklerde Mirac, insanlarda Şakk-ı Kamer gibidir
    Mehmet KARA

    Arşiv unutmaz
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Hüseyin GÜLTEKİN

    İşlenen cinayetlere ortak olmamak için...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şükrü BULUT

    İhtilalcilerin demokrasi davası olur mu?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yüksek gerilim, enflasyonu unutturmasın yine

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.