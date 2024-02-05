Dacia’dan Dakar hamlesi

Dacia, 2025 itibarıyla Dacia Sandriders takımı tarafından Dakar Rallisi ve Dünya Ralli-Raid Şampiyonası’nda kullanılacak Sandrider prototipini tanıttı.

Dacia Manifesto konsept modelinden ilham alan Sandrider, premium Ultimate T1+ kategorisinde yarışacak şekilde homologe edilecek. Sandrider, Aramco tarafından üretilen sentetik yakıt ile çalışacak. Tanıtımı yapılan Sandrider ilk motor sporları çıkışını ise 5-11 Ekim 2024 tarihleri arasında Dünya Ralli Raid Şampiyonası’nın (W2RC) Fas ayağı olan 2024 Fas Rallisi’nde gerçekleştirecek.

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