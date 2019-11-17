‘Daha Sen’ Micra

“Daha Sen” mottosuyla yeni Nissan Micra, iç ve dış görünümünden, ileri teknolojik donanımına kadar birçok özellik ve sürücülerin kendi tarzlarını yansıtabilecekleri farklı seçenekler sunuyor.

NISSAN’ın, ‘şehrin vazgeçilmezi’ olarak bilinen ve globalde 50 yıllık güçlü bir mirasa sahip modeli Micra, yeni versiyonuyla Türkiye’de görücüye çıktı. “Daha Sen” mottosuyla yeni NISSAN Micra, bir önceki modele kıyasla NISSAN’ın teknolojik vizyonunu yansıtan Nissan Intelligent Mobility özelliklerini barındırırken, tasarımı, iç mekânı ve sürüşüyle dikkat çekiyor. İlk lanse olduğu 1983 yılından bu yana dünyada 7 milyon adetten fazla, Türkiye’de ise sunulduğu 2003 senesinden bu yana 54 binin üzerinde satışı gerçekleşen Micra’ya çok güvendiklerini belirten Nissan Türkiye, “NISSAN’ın, 30 yılı aşkın süredir tasarımı değişen, ruhu değişmeyen ikonik modeli Micra ile Türkiye’deki varlığımızı güçlendirirken, otomotiv sektörüne ve dolayısıyla ülke ekonomisine katkıda bulunacağız. Yeni Micra ile yıl sonunda %3 pazar payı hedefliyoruz.” dedi.

Motor seçenekleri

Yeni Micra, 1.0 litre 100 PS Motor, 5 ileri manuel ve 7 ileri CVT şanzıman seçenekleri ile satışa sunuluyor. Yeni aracın motoru, aracın karakterine uyacak ve olabilecek en iyi performans ile yakıt verimliliği sağlayacak şekilde tasarlanmış.

4 farklı paket

Yeni Micra’da Visia, Tekna, Platinum ve Platinum Premium paketleri mevcut. Visia paketinde 7 inç dokunmatik ekran, Apple CarPlay ve Android Auto, akıllı şerit takip uyarı sistemi, akıllı sürüş kontrolü, fren destek sistemi, akıllı çarpışma uyarı sistemi, hız sabitleyici dikkat çekerken, Tekna paketinde, Visia paketindeki özelliklere ek olarak NISSAN akıllı anahtar ve anahtarsız çalıştırma özellikleri göze çarpıyor. Platinum paketin, Tekna paketindeki özelliklere ek olarak geniş hoparlör sistemi, sürücü koltuk başlığında BOSE® Personal hoparlör, akıllı çevre görüş sistemi, kör nokta uyarı sistemi ve hareketli nesne algılama sistemi mecutken, Platinum Premium paketinde ise, ek olarak otomatik kararan iç dikiz aynası, akıllı şerit takip asistanı, trafik işareti tanıma sistemi ve akıllı otomatik uzun far asistanı bulunuyor.

Bodrum - Recep Bozdağ