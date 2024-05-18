DFSK'dan özel destek

Çin’in en büyük dört otomobil üreticisinden biri olan DFSK, Türkiye genelinde engelli bireylerin ve ailelerinin araç ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetine tabi araçlarını daha ulaşılabilir hale getirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yayımladığı son tebliğe göre, ÖTV muafiyetine tabi araçlar, motor silindir hacmi gözetilmeksizin, ÖTV ve diğer tüm vergiler dahil bedellerinin 1.591.200 TL'nin altında olması gerekiyor.

Bu kapsamda DFSK, 31 Mayıs 2024 tarihine kadar geçerli olacak özel fiyatlarla engelli bireylere destek oluyor. Fengon 500 (SUV) engelli muafiyeti anahtar teslim satış fiyatı 770.000 TL fiyatla DFSK showroomlarında satışa sunuluyor.

Bu fiyatlar, engelli bireylerin daha fazla mobilite ve bağımsızlık kazanmalarını hedefleyen DFSK'nın, engelli topluluğunun araç ihtiyaçlarını karşılamak için attığı önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Detaylı bilgi için: https://www.dfsk-tr.com/otv-muafiyeti/