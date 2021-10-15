Hidrojenli Mirai’den Dünya rekoru

Toyota’nın hidrojen yakıt hücreli aracı Mirai bir ilke daha imza attı.

Mirai, tek depoyla en uzun mesafeyi kat eden hidrojen yakıt hücreli araç olarak, Guinness Dünya Rekoru unvanını elde etti. Güney Kaliforniya’da gerçekleştirilen turda sadece beş dakikada dolumu gerçekleştirilen Mirai, 1360 km yol kat ederek bu rekoru kırdı. Böylece Mirai’nin rekoru, sıfır emisyonlu araçlar açısından yeni bir kilometre taşı oldu. Mirai yolculuğun sonunda 5.65 kg hidrojen tüketti ve yakıt dolumuna ihtiyaç duymadan 12 hidrojen istasyonunun yanından geçti. Standart bir içten yanmalı araç ise aynı mesafeyi 300 kg CO2 emisyonu ile gerçekleştirecekken yoğun trafik saatlerinde kullanılan Mirai yolculuğunu sıfır emisyon ile yolculuğu tamamlamış oldu.

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