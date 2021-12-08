Hidrojenli ROV konsepti tanıtıldı

Premium otomobil markası Lexus, 3. kez gerçekleştirilen Kenshiki Forumu’nda yeniliklerini sergiledi.

Kenshiki Forumu’nda yeniliklerini aktaran marka, yeni NX450 plug-in modelini ve Lexus’un ilk hidrojen motorunu kullanan Lexus ROV Konsepti buggy aracını da gösterdi. Lexus’un bu eğlenceli arazi aracı, 1.0 litre hidrojenli motordan güç alıyor. Benzinli motor gibi çalışan hidrojenli motor, yüksek basınçlı tankında sıkıştırılmış hidrojeni barındırıyor ve bunu direkt hidrojen enjeksiyonuyla hassas bir şekilde motora aktarıyor. Önümüzdeki yıldan itibaren Türkiye’de de satışa sunulacak NX 450h+’ın hibrit sistemi, dört silindirli 2.5 litrelik hibrit motoru, 134 kW ön elektrik motoru ve 40 kW arka elektrik motoruyla kombine ediyor. NX 450h+ toplam güç olarak 309 HP üretiyor ve bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 6.3 saniyede tamamlıyor.

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